“Cabe à UE determinar se você está violando os tratados”

“Cabe ao comitê determinar se a Hungria está violando o tratado ou não.” Durante o debate no Conselho Europeu que se centrou na lei aprovada pela Hungria sobre o conteúdo LGBT de menores, o Primeiro-Ministro Mario Draghi lembrou ao Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orban o que os tratados assinados por Budapeste esperam ao entrar na União Europeia, o que deve ser respeitado. Draghi disse que o Artigo 2 da TUE, de acordo com fontes italianas, existe por uma razão muito específica: a Europa tem uma longa história de supressão dos direitos humanos.





“Veja – Draghi disse a Orbán – que este tratado, também assinado pela Hungria, é o mesmo que nomeou a comissão de tutela para o próprio tratado.” Assim, “cabe ao comitê determinar se a Hungria está violando o tratado ou não”.

Foi o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quem abriu o debate entre os Chefes de Estado e de Governo da UE “sobre as questões LGBT e os valores da UE”. Uma das leis mais criticadas recentemente aprovadas pelo Parlamento húngaro é o liberal holandês Mark Rutte, que há muito é um dos mais ferozes oponentes de Viktor Orbán na UE. “Estou muito preocupado com a legislação húngara sobre os direitos dos homossexuais. Esta lei viola gravemente os valores que defendemos na Europa”, disse o primeiro-ministro holandês. O ministro da Justiça húngaro disse no Twitter: “O anúncio de Mark Rutte hoje é apenas mais um elo na cadeia de chantagem política. A Hungria não quer deixar a UE. Pelo contrário, queremos salvá-la dos hipócritas.” Judit Varga, comentando as palavras do Primeiro-Ministro holandês, nas quais afirmou que deixou de haver lugar para a Hungria na União Europeia após a aprovação da polémica lei húngara que limita o acesso de menores a informações sobre questões LGBT.

Pouco antes, foi anunciado que o debate sobre a imigração estava aberto.

Os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia reunidos em Bruxelas, no espaço de dez minutos, aprovaram as conclusões do Conselho Europeu sobre as migrações, que se centraram na dimensão externa.

As conclusões destacam, entre outras coisas, que “a evolução de algumas rotas migratórias é preocupante e exige vigilância constante e ação urgente”, ainda que “os fluxos irregulares tenham diminuído nos últimos anos”. A fim de “reduzir a pressão nas fronteiras da UE”, serão intensificadas as “parcerias” com os países de origem e de trânsito, enquanto “parte integrante” da ação externa da UE. A abordagem será “prática” e “feita à medida” e fará uso de todas as “ferramentas e incentivos” à disposição da UE e dos Estados-Membros, em “estreita colaboração com o ACNUR e a OIM”.

Solicita-se, portanto, à Comissão e ao Alto Representante que promovam ações “imediatas” “concretas” e “apoio concreto” aos países “prioritários” de origem e de trânsito. Eles também terão que apresentar “planos de ação” para os países prioritários “no outono de 2021”, indicando “metas claras, medidas de apoio e cronogramas claros”. Em seguida, a Comissão é convidada a “fazer o melhor uso possível” de “pelo menos 10% do envelope financeiro do Ndesi (Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional)”, bem como “outros instrumentos financeiros”, para “medidas relacionadas para a migração ”.

O Comité terá então de apresentar um relatório ao Conselho sobre as suas intenções a este respeito “até Novembro”. Finalmente, o Conselho Europeu “condena e rejeita qualquer tentativa de terceiros países de explorar a migração para fins políticos.”