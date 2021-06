A obrigação de usar máscara está de volta, apesar da vacina – Libero Quotidiano

O pesadelo do coronavírus parece não ter fim. Após o pico de infecções na Grã-Bretanha, chegam más notícias de Israel. O país com mais pessoas vacinadas no mundo está tendo que Comprometa-se a usar máscaras dentro de casa. Israel, devido ao aumento das infecções pelo vírus Covid-19, foi forçado a Esteja à frente dos tempos E a partir do dia 27 de junho passa a usar os equipamentos de proteção individual a partir do dia 25, embora o compromisso tenha sido cancelado no dia 15 do mesmo mês. Apenas nas últimas 24 horas eles estiveram Mais de 200 novas infecções, Principalmente por causa da variável delta. Além de observar a máscara em ambientes fechados, o ministério também exigiu seu uso ao ar livre para eventos públicos, como o Orgulho Gay, programados para este fim de semana no país.

Segundo dados do ministério, a taxa de positividade subiu para 0,6%. Isso indica – disse o comissário do governo para a luta contra a Covid Nahman Ash – Que os ferimentos estão aumentando em todo o país, embora ele disse que “não acredita que Israel está entrando na quarta onda da epidemia.” No entanto, o número de pacientes gravemente enfermos permanece baixo e a única esperança é que o número de pessoas vacinadas seja alto. O pior pode ser evitado.

Enquanto isso, na Itália, o índice de transmissibilidade, RT, ainda é baixo de qualquer maneira. “Todas as regiões autônomas e províncias são classificadas como de baixo risco, exceto para Molise, A Um risco razoável. Todas as regiões autônomas e municípios possuem RT compatível com cenário do tipo I ”, reafirma o relatório preliminar da Secretaria de Saúde. era igual a 0,69 (intervalo de 0,62-0,74), estável em comparação com a semana anterior e menos de um, mesmo no limite superior. A boa notícia, por outro lado, em termos de ocorrência semanal, é inferior a um valor de 50 por cem mil habitantes a cada 7 dias em todo o território.