Alemão armado com uma faca mata três pessoas e fere outras seis. Neutralizado pela polícia

esfaquear um Três pessoas morreram doloroso no máximo outros seis e então foi A policia o parou. aconteceu Würzburg, no Baviera (Alemanha)Onde um homem armado com uma faca atacou pessoas no centro da cidade e acabou Acerte a perna e neutralize-a pela polícia local. Seus primeiros vídeos já estão na web detonador, um homem negro de calça e camisa bege de manga comprida, segura uma faca enquanto alguns tentam detê-lo.

Polícia confirmada no Twitter: “Prendemos um suspeito. Atualmente não há evidência de um segundo escritor. Não há perigo para a população. Evite suposições. O trânsito no centro da cidade continua proibido, mas não há mais perigo para as pessoas. As áreas ao redor do local do ataque foram isoladas, com a presença de vários carros de polícia e ambulâncias. O ataque ocorreu em Barbarossplatz, no centro da cidade da Baviera. De acordo com o jornal Sueddeutsche Zeitung, “O homem supostamente atacou transeuntes por razões desconhecidas. A polícia disse que eles foram informados há cerca de 17 minutos.”

“Ainda estamos no lugar com nossa equipe. O agressor foi neutralizado depois que a polícia usou armas de fogo. Há muitos enlutados feridos e até mortos. Não há mais perigo ”, escreve a Polícia de Würzburg no Twitter quem pergunta a seguirNão compartilhe fotos ou vídeose “respeitar a privacidade das vítimas”. E o detido, que levou um tiro na perna, “não correrá perigo de vida”.

Enquanto isso, na Alemanha, as forças especiais prenderam um homem suspeito Planejando um ataque terrorista islâmico. E as autoridades locais anunciaram isso hoje, dizendo que o jovem de 21 anos foi preso ontem enquanto tentava entrar no país pela França. O suspeito queria comprar Pistola Na Alemanha, as mesmas fontes também revelaram, sem fornecer detalhes sobre o propósito do ataque. O homem residente na França, Ele recebeu e disseminou informações e instruções sobre como fazer bombas caseiras.