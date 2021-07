Em Israel, pico de novos casos, os turistas poderão entrar no August- Corriere.it

Entre os primeiros países a remover a obrigação da máscara desde 1º de junho, Israel também está preocupado com a variante delta. Os casos aumentaram dez vezes desde 18 de junho, 369 novos casos foram registrados em 5 de julho Como o número total de pessoas infectadas atualmente aumentou para 2.766.

Em seguida, o primeiro-ministro Naftali Bennett pediu aos residentes que usassem máscaras dentro de casa e evitem multidões ao abrir o país aos turistas. Adiado de 1º de julho para 1º de agosto. O pensamento também é sobre reentrar na via verde para evitar o acesso a alguns espaços públicos para pessoas não vacinadas.

Como observou um estado, الدولة Uma diminuição na eficácia da vacina Pfizer-BioNTechO mais utilizado no país. Entre 2 de maio e 5 de junho, descobriu-se que a vacina tinha 94,3% de eficácia, mas em 6 de junho, cinco dias após o levantamento das restrições, no início de julho, esse número cairia para 64%. cem. Outro fato interessante, na última sexta-feira, 55 por cento das novas infecções ocorreram entre pessoas que já haviam sido vacinadas. O Departamento de Saúde deve observar que a Pfizer-BioNTech ainda é muito boa em evitar a hospitalização e as consequências mais sérias da Covid.