Ucrânia e Rússia, as últimas notícias sobre a guerra | Helicópteros Sea King de alta velocidade doados pela Grã-Bretanha à Ucrânia – Corriere.it

para Equipe editorial on-line

Harb Bulletin domingo, 22 de janeiro, ao vivo. Chegaram novos equipamentos para combate aéreo. Ministro da Defesa alemão chega a Kyiv

• A guerra chegou na Ucrânia hoje 333.

• “A frequência Isso mata mais e mais pessoasescreve Zelensky, um conselheiro do presidente, apontando para a falta de autorização de Berlim para a entrega de tanques Leopard a Kyiv. Wagner é irônicoO herói de Schulz.

• No campo da ofensiva russa em Zaporizhzhia. Enquanto isso, o Kremlin informou que havia conduzido manobras de defesa aérea na região de Moscou.

• Coréia do Norte armando a Rússia. Imagens de satélite da administração dos EUA mostram Pyongyang.

• O número de vítimas russas pode ter chegado a 188.000, segundo estimativas americanas.

04h55 – Ministro da Defesa alemão: “Em breve irei a Kyiv.” O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse ao jornal Bild am Sonntag Pretende visitar a Ucrânia em breve, «talvez nas próximas quatro semanas». Pistorius planeja se encontrar com seu colega ucraniano, Oleksiy Reznikov, em Kyiv. «Ainda não é definitivo, mas podemos dizer com certeza que irei para a Ucrânia em breve – diz o ministro alemão -. Ontem encontrei meu colega ucraniano em Ramstein para um intenso intercâmbio. Resnikov é uma pessoa aberta que sabe exatamente o que quer. Em resposta a uma pergunta de um jornal alemão sobre os tanques Leopard, Pistorius disse: “Estamos mantendo um diálogo muito próximo sobre esse assunto com nossos parceiros internacionais, especialmente com os Estados Unidos”.

01:08 – Chegaram os helicópteros Kyiv e Sea King doados pela Grã-Bretanha O ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, disse que os helicópteros Sea King doados pelo Reino Unido chegaram à Ucrânia. Ele não especificou o número de aeronaves adquiridas. “Este é um grande impulso para a Marinha ucraniana. “Nossa cooperação continuará a aumentar”, disse Reznikov no Twitter, agradecendo a seu colega britânico Ben Wallace. Em novembro, Londres anunciou que enviaria três helicópteros Sea King para a Ucrânia. READ Os ucranianos acertaram e os russos o substituíram - Corriere.it

20:25 – The New York Times: Forças americanas permanecerão por mais 9 meses na Romênia O Pentágono decidiu estender o destacamento de cerca de 4.000 soldados da 101ª Divisão Aerotransportada por pelo menos mais nove meses Na base de Mihail Kogalniceanu, no sudeste da Romênia. Denunciá-lo hoje O jornal New York Times Citando funcionários dos EUA. No ano passado, a Base Aérea Mihail Kogălniceanu, no Mar Negro, tornou-se um centro de treinamento para as forças da OTAN no sudeste da Europa. O jornal confirma que as forças militares presentes nesta base “serão uma primeira linha de defesa caso a Rússia invada mais o Ocidente”.

19:02 – Rússia, exercícios de defesa aérea na região de Moscou Na região de Moscou, hoje, foram realizados exercícios dos sistemas de defesa aérea russos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa do país, segundo o site independente Meduza. Segundo relatórios do ministério, as tripulações dos sistemas de mísseis terra-ar S-300 aprenderam a “repelir ataques aéreos a importantes alvos militares, industriais e administrativos”. O exercício ocorre depois que fotos e vídeos dos sistemas de defesa aérea instalados em Moscou e arredores apareceram na Internet há alguns dias.. De acordo com a Bloomberg, as instalações refletem as preocupações da liderança russa de que a Ucrânia possa lançar ataques de drones em Moscou.