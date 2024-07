Avô atencioso e estadista moderado. Como o ataque o mudou

Do nosso correspondente

MILWAUKEE – Os conselheiros de Donald Trump responderam em entrevista coletiva aos repórteres que perguntaram se o ex-presidente que pretende recuperar a Casa Branca falaria sobre política externa em seu discurso na conferência: “Será um discurso muito pessoal”. No dia anterior, uma entrevista em que Trump causou sensação Ela sugeriu que talvez não ajudasse Taiwan no caso de agressão chinesa (a menos que “pagasse pela proteção”) e prometeu fazê-lo Novas tarifas na Europa; Os russos apoiaram o seu vice, J.D. Vance (o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse que apoiava a paz). “É claro que se concentrará no contraste entre os resultados de Joe Biden e os seus, mas o discurso será uma história pessoal vinda do coração e uma mensagem profunda de unidade, para traçar um caminho a seguir, que é o que a nação quer ouvir. . Neste momento.” O discurso foi “totalmente reescrito à mão” após o ataque de sábado e tem 55 minutos de duração, mas “ainda está sendo editado”. “Isso transmitirá otimismo.”. Seu filho Eric, que o descreveu na televisão, disse: “Meu pai será como Lincoln, como Jefferson… um dos maiores presidentes de todos os tempos”. ‘Um homem mudado’ após o ataque“Quando uma bala te arranha daquele jeito, ela muda você. Mude as prioridades na vida, o que é importante e o que não é importante.”

O último discurso de Trump é o culminar de um conferência Seu objetivo central era transformar o ex-presidente de quem muitos se lembram Linguagem abusiva e violenta Para uma pessoa mais tranquila. A personalidade de Trump é o seu maior problema entre os eleitores republicanos; O campo sabe disso. “Quantas vezes você já ouviu: eu gostaria que as políticas de Trump fossem melhores do que sua personalidade!” seu ex-gerente de campanha disse no palco Kellyanne Conway. Ele acrescentou: “Mas essas políticas não podem existir sem a sua personalidade”. Este esforço para suavizar o tom já era evidente em Trump, que conheceu Biden no debate (bem menos agressivo do que há quatro ou oito anos) e na convenção, visando redefinir o seu carácter, cujos familiares, amigos e aliados caminharam durante quatro dias enquanto ele descrevia Trump como “normal”. READ Crianças perdidas na mata Pai: "Querem me matar"

Kay, de dezessete anos, filha de Don Jr. e bisneta, contou a história como “Muito normal” Que joga golfe com ela e se gaba para os amigos dos resultados escolares da neta (no final do terceiro dia de conferência aparece rodeado de todos os netos). Noras, a ambiciosa Lara (esposa de Eric, que preside o Comitê Nacional do Partido) e Kim Guilfoyle (que está com Don Jr.), descreveu-o como alguém que sentia e apreciava um potencial que “nem sabia que tinha”. Até a dor e a raiva das famílias dos 13 soldados americanos mortos no ataque suicida de agosto de 2021 no Afeganistão, durante a caótica retirada do país, estão em consonância com este objetivo: descreveram um Biden frio que “olhou para o relógio nos funerais .” » Dos seus entes queridos, enquanto Trump “passou seis horas connosco em Bedminster”. “Eu esperava um político arrogante – disse a mãe – mas ele nos conheceu porque Ele sabia que isso nos faria sentir melhor». Na última noite Melânia e Ivanka Eles se juntaram a ele e ao marido dela, Jared Kushner, no show, e apenas Barron estava ausente.

Isto acontece quando os delegados agitam cartazes onde se lê “Deportações em massa já”; Enquanto Peter Navarro, o ex-consultor empresarial que foi libertado da prisão por se recusar a testemunhar na Câmara dos Deputados sobre o ataque ao Congresso, acusa o sistema judicial de se submeter a Biden. Quanto à nova política do estado, Vance falou amplamente: Aberto dos EUA primeiro “Para americanos de todas as cores e sexos” (mas ainda há dois homens brancos no topo), Imigração “nos nossos termos”Alertar os aliados para “partilharem o fardo de garantir a paz” e “não haverá mais presentes para países que traem a generosidade dos contribuintes americanos”. que isso A ideia defensiva da AméricaUma casa (e uma economia) a proteger, explica Vance, com um tom que soa Trumpiano e Obama, nostálgico e promissor de mudança (“Esta é uma Noite de Esperança”). READ A propagação da infecção, três regiões italianas marcadas em vermelho no mapa atualizado pela União Europeia. Status »ILMETEO.it

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”