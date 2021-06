Então, em quatro meses de política externa, Draghi se impôs aos populistas – Corriere.it

Até a última legislatura, a consolidação do europeu e do atlantismo pela Itália não era novidade. Se ele se tornar um, se Draghi tiver que reafirmar a lealdade do país à União e ao Pacto, porque nos anos de atração populista os pontos de referência tradicionais saltaram: Salvini disse que estava melhor em Moscou do que em Paris ou Berlim, Mayo olhou para a Venezuela, e Conte assinou – como primeiro-ministro verde-amarelo – um pacto com a China na Rota da Seda enquanto se gabava de fazer parte do povo, Trump também diz. Uma dupla sequência que nunca foi repudiada, ele afirmou em seu último discurso como primeiro-ministro. Era 21 de janeiro e Conte foi colocado na sala teorizando sobre a semelhança da Itália com os Estados Unidos e a China: o chefe da delegação de Pd Franceschini e o secretário de Defesa Guerini tiveram que intervir para forçá-lo a mudar o registro no Senado e forçá-lo a saudar para vir à Casa Branca Biden, que Ele havia prestado juramento no dia anterior.

Então fica claro depois de quatro meses Em termos de política externa, houve a maior ruptura entre Draghi e seu antecessor. Um retorno à ortodoxia, que caiu sobre uma nova base, obriga (quase) todas as partes a se reposicionarem. Hoje, por exemplo, Salvini não fala mais em Putin. E ele está realizando uma videoconferência com Giuliani, o ex-braço direito de Trump, porque – de acordo com nosso primeiro-ministro – ele determina que as relações entre a Itália e os Estados Unidos permanecerão excelentes, independentemente da cor do governo americano. Não está claro se a mudança foi ditada por convicção ou conveniência, mas há mais de um motivo – segundo a diretora de relações exteriores de Lega Fontana – para apoiar a linha do primeiro-ministro, que nos surpreendeu positivamente: a Alemanha começa de novo com lógica estrita; Sobre a Turquia, ele diz coisas em que apenas podemos pensar; No Mediterrâneo, ele se move para garantir a centralidade perdida da Itália ….





Também à direita está Trombiana Meloni Ele mudou de rumo, primeiro apresentando uma moção parlamentar adotando a doutrina econômica de Biden sobre tributação corporativa e, em seguida, elogiando a linha dura do vice-presidente Harris sobre a imigração. Berlusconi, que nunca se mudou da costa do Atlântico, apesar de seu relacionamento com seu amigo Vladimir, finalmente consegue se lembrar de como venho repetindo há anos sem ouvir o quanto a China representa uma ameaça para nós. Por isso é reconhecido no trabalho do Primeiro-Ministro, para quem tempos financeiros Ele apenas dedicou um artigo, detalhando como agiu para evitar que o Dragão colocasse as mãos em empresas italianas que são estratégicas. Alguns movimentos permanecem reservados, enquanto outros são amplificados pela mídia. Em abril, a prisão do oficial da Marinha Biot – acusado de espionagem para Moscou – foi conhecida justamente por enviar um aviso a Putin, explicou Guerini.

Não é por acaso que existe uma forte harmonia entre o Primeiro-Ministro e o titular da defesa, rebatizado de Deep State Secretary, que joga a linha atlântica no Partido Democrata. É aqui que uma região ainda está ligada a algumas referências antigas, como explica um apoiador de confiança que, na época do governo de Conte, denunciou a existência de um partido chinês, tão influente no Palazzo Chigi. Naquela época, um discurso de D'Alema no Fórum da Eurásia foi impressionante: o Ocidente é uma superpotência malévola e envelhecida, hostil ao resto do mundo. Para a Rússia, Irã, Turquia e China. O elogio do ex-premiê do Partido Comunista Chinês outro dia se soma ao que ele defendeu no fórum: A Europa tem um papel nas relações com os Estados Unidos, representando uma região onde a cultura, a diplomacia e a tradição prevalecem legalmente. Enquanto os americanos sempre se apresentaram como fortes em sua superioridade militar.