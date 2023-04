“As declarações sobre o JPII são barulhentas e criminosas.”

Cartazes do desaparecimento de Emanuela Orlandi – ANSA

O cardeal Stanislav Dziwisz, arcebispo emérito de Cracóvia e secretário pessoal de São João Paulo II, emitiu uma declaração contundente Como ele se autodenomina “Frases imprudentes – mas seria mais preciso dizer imediatamente dicas incompreensíveisi – fornecido pelo sr Pietro Orlandi em nome do Papa São João Paulo IISobre a amarga e dolorosa história de sua irmã Emanuela ».

“É difícil dizer”, afirma o Cardeal, “que as insinuações acima, que se acredita terem se originado dos círculos duvidosos do submundo romano, e que agora têm uma aparência falsa, são de fato acusações ruidosas, falsas de começo ao fim, irrealistas e ridículos em seus limites.” Comédia se eles não são trágicos, mas os próprios criminosos ».

De fato, enquanto o Cardeal recorda que “o que aconteceu com Emanuela e sua família é um grande crime”, ele afirma que “é criminoso se aproveitar dela com um grito incontrolável, destinado a desacreditar preventivamente pessoas e ambientes decentes até que se prove o contrário por respeito universal”.

Isso não quer dizer que “a dor inexprimível de uma família que não tem notícias de sua filha há 40 anos mereça todo o respeito, toda a preocupação, toda a proximidade”, continua o cardeal Dziwisz.. Assim como não se pode, em sua consciência, não desejar que a verdade desta dolorosa história finalmente emerja do turbilhão de desorientações, mitos e pilhagens. Como secretário pessoal do Papa João Paulo II – acrescenta o Cardeal – posso testemunhar, sem medo de negar, que desde o primeiro momento o Santo Padre se encarregou do assunto, agiu e tomou medidas até que tivesse um desfecho feliz, nunca incentivou ninguém ato de ocultação, sempre demonstra carinho, proximidade e ajuda das mais variadas formas à família Emanuela. Continuo a manter estas posições, esperando a justiça de todos os atores e esperando que a Itália, berço do direito universal, possa através de seu sistema jurídico fiscalizar o direito à boa reputação para aqueles que não mais existem. hoje, mas que lá de cima vigia e intercede”.

As polidas declarações a que se refere o secretário de São João Paulo II são as contidas em um arquivo de áudio que Pietro Orlandi trouxe ao programa “De Martidi”, no qual se ouve um homem dizer: “Wojtyla […] Mesmo que ele os levasse juntos ao Vaticano, era um absurdo. E assim o ministro das Relações Exteriores decidiu a certa altura intervir. E ele se dirigiu às pessoas das proximidades da prisão e aos sacerdotes da prisão ». Realmente delirante. Como se isso não bastasse, Pietro Orlandi também afirmou que “o Papa Wojtyla às vezes saía à noite com algumas paróquias polonesas” e que “certamente não ia abençoar casas”.