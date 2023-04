O que é Discord, a plataforma para jogadores roubarem documentos classificados do Pentágono

Da pandemia ao meio da jornada

Projetado para comunicação em tempo real entre jogadores, para conversar enquanto joga, Discord Teve um crescimento exponencial graças à pandemia. Em 2019 tinha “apenas” 56 milhões de utilizadores mas no final de 2021 já tinha crescido até 150 milhõescom uma avaliação de US$ 14,7 bilhões. No entanto, parte do sucesso recente é Por causa da conexão com Midjourney. A IA que cria imagens fotorrealistas a partir de simples descrições de texto (explicamos bem aqui), a ferramenta com a qual são criados “retratos” do Papa com a colcha branca ou o Trump suspenso, permite o acesso apenas a quem tem conta no Discórdia.