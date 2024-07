Eleições dos EUA em 2024, hipótese de retirada de Biden: possível anúncio da mídia dos EUA no fim de semana

De acordo com Axios, o presidente poderia considerar um recuo no fim de semana: fontes do Partido Democrata falam de Biden “sucumbindo à pressão crescente e às pesquisas negativas que impossibilitam a continuação de sua campanha”. Os funcionários negam esta possibilidade, mas os pedidos explícitos de retirada dos líderes democratas na Câmara e no Senado e da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, estão a ter um impacto significativo. O Washington Post afirma que Obama também expressou dúvidas sobre a sustentabilidade da candidatura de Biden Seu navegador não suporta HTML5

Opiniões Os principais líderes do partido, amigos e principais doadores acreditam que Biden não pode vencer, não pode mudar a percepção pública da sua idade e unidade e não pode conquistar a maioria no Congresso. Ele acrescentou que o presidente foi informado de que, se continuar sua candidatura à Casa Branca, Donald Trump poderá vencer de forma esmagadora, condenando seu legado e as esperanças dos democratas em novembro. Eixos. Os democratas esperam que as sondagens de opinião após a Convenção Nacional Republicana indiquem uma possível vitória esmagadora de Trump, o que poderá derrubar também os democratas no Congresso. Digitalizando PA Ele acrescentou que quase dois terços dos democratas querem que Biden se retire da corrida presidencial. Ontem, ele encontrou impulso tanto na Casa Branca quanto no Congresso. Eixos. READ Israel - O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Os reféns mortos pelas IDF e SOS estão escritos no papel junto com os restos de comida. “Estamos falando de uma nova trégua.”





Pressão dos líderes democratas O site afirmou que a pressão pela retirada de Biden atingiu níveis muito elevados nos últimos dias, citando o trabalho “coordenado” realizado pelos líderes do Partido Democrata. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, tê-lo-ia aconselhado a dar um passo atrás, e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ter-lhe-ia explicado que, se não saísse, correria o risco de perder a oportunidade de reconquistar a Câmara. . O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, também enviou uma mensagem semelhante a Biden. Depois, há o silêncio dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, e da esposa deste último, Hillary, que ainda não manifestaram a sua opinião sobre o ocupante da Casa Branca. Na verdade, de acordo com o que Washington PostO próprio Obama teria confidenciado aos seus aliados que Biden deveria pensar na sustentabilidade da sua candidatura. Segundo o jornal, o ex-presidente conversou com Biden apenas uma vez após o debate. Mas nos bastidores, Obama tem sido muito activo nas conversas sobre o futuro de Biden e tem interagido com vários democratas preocupados, incluindo a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, dizendo estar preocupado com as sondagens e com os doadores a dispensarem o actual ocupante da Casa Branca. .





Hickenlooper: Biden fará o que for do interesse do país “Para Joe Biden, o país sempre foi a prioridade. Ele fez o que é melhor para a América e continuará a fazê-lo”, com a decisão relativa à sua campanha eleitoral. O senador John Hickenlooper disse isso em uma entrevista ao Reuters Conforme relatado por vários meios de comunicação americanos. Sem entrar em muitos detalhes sobre o que Biden deverá fazer, Hickenlooper aponta que há cada vez mais indícios de que a sua saída da corrida à Casa Branca será positiva e do interesse do país. Aos que lhe perguntaram à queima-roupa se o presidente deveria dar um passo atrás, o senador respondeu: “Essa é uma decisão que ele deveria tomar e certamente há cada vez mais indícios de que será do interesse do país. ” READ Morreu brutalmente aos 28





Trump x Biden Depois do ataque mordomomostram as pesquisas Donald Trump Progressos em estados cruciais, o que representa uma séria ameaça às eleições nos EUA em Novembro próximo. As próximas semanas serão decisivas: o empresário sente que a vitória está próxima e isso é confirmado pela sua nomeação JD Vance Como candidato a vice-presidente na convenção de Milwaukee. A fiabilidade das sondagens de opinião, a situação nos estados indecisos e o dinheiro disponível para os candidatos estiveram entre os temas abordados no episódio de 17 de julho do programa. Preparação-Análise aprofundada Céu TG24

Trump ainda é a favor As últimas pesquisas mostram como carta de trunfo Aumenta sua superioridade sobre o presidente Biden Nos principais estados, como Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia e Arizona

Caso Wisconsin Quanto acontece em WisconsinUm exemplo ilustrativo disto é que a convenção do Partido Republicano está agora a decorrer: as sondagens de opinião dos últimos três meses mostraram um forte empate entre os eleitores. Biden Então, há cerca de 3 semanas, após o debate, o consenso era a favor do candidato democrata Ele diminuiu gradualmente

