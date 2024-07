O Parlamento Europeu expulsou o deputado romeno de extrema direita: protestando com uma máscara e gritando “Acreditamos em Deus” – vídeo

No dia em que o Parlamento Europeu foi chamado a manifestar a sua opinião sobre a luz verde para o segundo mandato de Ursula von der Leyen à frente da Comissão, há um grupo de eurodeputados que não parece gostar do atual líder da Alemanha. Executivo da União Europeia. Também entre eles está Diana Jovanovici-Waswaca, uma eurodeputada romena que foi eleita entre as fileiras do partido de extrema-direita SOS Roménia. Durante a sessão desta manhã na câmara, Tsuwaka interrompeu várias vezes os procedimentos em protesto. A primeira vez foi durante o discurso de von der Leyen, quando um eurodeputado romeno gritou: “Liberdade de expressão!” Ela se levantou da mesa usando um focinho de cachorro.

A intervenção dos porteiros permitiu restabelecer a ordem na sala, mas passados ​​alguns minutos, Řořoacă – conhecido, entre outras coisas, pelas suas posições antivacinas – atacou novamente. Durante um discurso de Valerie Heer, líder dos neoliberais, a eurodeputada romena voltou a gritar e, ainda de máscara, mostrou dois ícones sagrados gritando: “Acreditamos em Deus”. Após outra interrupção, a Presidente da Câmara Europeia, Roberta Mitsola, ficou impaciente e instruiu os seus guias a expulsarem Chowaka e escoltá-la para fora da câmara.

Na capa: Protestos da eurodeputada Diana Jovanovici-Suswaka no Parlamento Europeu em Estrasburgo, 18 de julho de 2024 (ANSA/Ronald Witek)

Leia também: