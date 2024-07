Biden nos EUA testa positivo para Covid e a pressão para se retirar está aumentando. Discurso de Vance em Milwaukee: “Uma noite de esperança para a América que retornará”

Schumer: “Eu disse a Biden o que os senadores democratas pensavam”

O líder democrata do Senado “relatou as opiniões do seu grupo diretamente ao presidente BidenO porta-voz de Schumer rejeita assim, sem negar categoricamente, as ações imprudentes de Schumer abcO líder da maioria democrata no Senado, que é muito leal ao presidente, teria dito a Biden que a melhor coisa para ele seria retirar-se da corrida pela Casa Branca. sair de“Estou com Joe” Foi o que repetiu diversas vezes após sua atuação desastrosa no debate. Schumer No memorando, ele se limitou a especificar que transmitiu a opinião dos senadores democratas a Biden.