EUA 2024, Lavrov: Houve um diálogo com Trump, e agora contactos intermitentes com a América – Notícias

Após a aparição de Donald Trump na convenção do Partido Republicano. Um vídeo foi exibido no telão do Fórum Fiserv mostrando as quedas e tropeços de Joe Biden, junto com seus “fracassos” na “invasão” de imigrantes ilegais e na segurança das fronteiras, tema do segundo dia do evento.

Depois, foi novamente mostrado o vídeo no qual Trump apelava aos republicanos para que usassem “todos os meios apropriados disponíveis para derrotar os democratas, mesmo através do voto por correspondência”, uma prática que sempre condenou, ligando-a à fraude eleitoral.

Ele relança as suas falsas acusações de fraude nas eleições de 2000, com receio de que isso se repita em Novembro. Desde a sua chegada, o empresário

Ele sempre permaneceu no camarote da família, saindo apenas para cumprimentar o público.