EUA 2024: Um aumento nas doações a Trump e Biden pede a proibição do tipo de arma usada contra ele – América do Norte

Biden se prepara para apoiar a reforma da Suprema Corte



Joe Biden deverá apoiar grandes mudanças no Supremo Tribunal, incluindo propostas para estabelecer limites de mandato para juízes e adotar um código de conduta. O Washington Post noticiou isto, citando algumas fontes, afirmando que Biden está a considerar a possibilidade de solicitar uma emenda constitucional para remover a ampla imunidade para presidentes e outros funcionários. O anúncio, esperado para as próximas semanas, sinaliza uma grande mudança por parte de Biden, que há muito resiste à ideia de reformar a Suprema Corte em resposta aos escândalos do juiz Clarence Thomas e às recentes decisões da Suprema Corte.

Biden pede proibição do tipo de arma usada contra Trump



Um rifle estilo AR-15 foi usado na tentativa de matar Donald Trump: “Esta arma de assalto matou muitas outras pessoas, incluindo crianças. É hora de proibi-la.” Joe Biden disse isso em Las Vegas enquanto discursava na convenção da NAACP.

Aumento nas doações a Trump 400 milhões no segundo trimestre



Grupos que apoiam Donald Trump arrecadaram mais de US$ 400 milhões para a campanha do ex-presidente no segundo trimestre. O Financial Times fez as contas, segundo as quais o número deverá aumentar nos próximos dias, à medida que outros comités de ação política anunciarem os donativos recebidos. A grande campanha de angariação de fundos, que coloca Trump na corrida para derrotar Joe Biden, partiu de pequenos doadores irritados com a condenação de Trump por pagar à estrela porno e com os milhares de milhões que foram investidos na sua campanha.

Trump encontra-se com Johnson na Convenção Republicana



O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson na convenção do Partido Republicano em Milwaukee. Trump publicou uma fotografia do seu encontro na rede social Truth, dizendo: “Um encontro maravilhoso com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, um homem verdadeiramente maravilhoso!”

Policial mata homem com faca, não tem nada a ver com convenção republicana



Não há ameaça à Convenção Republicana em Milwaukee depois que a polícia atirou e matou uma pessoa armada com uma faca perto do perímetro de segurança. A polícia disse que o incidente não parece estar relacionado ao evento. Fontes policiais disseram que o incidente ocorreu a cerca de um quilômetro e meio do perímetro de segurança da conferência. O atirador era um policial de Columbus, Ohio, aparentemente durante uma briga em um parque. O morto era conhecido na vizinhança, morava em um acampamento, tinha o apelido de Jeová e tinha uma pit bull chamada Ísis.

Ele foi morto pela polícia, armado, perto da convenção republicana



A polícia atirou e matou uma pessoa armada com facas não muito longe do centro da cidade, onde está sendo realizada a Convenção Republicana de Milwaukee. A mídia americana noticiou isso.

CNN: Também uma conspiração iraniana para assassinar Trump



O Serviço Secreto dos EUA reforçou as suas medidas de segurança em torno de Donald Trump depois de receber informações sobre uma conspiração iraniana para assassiná-lo. A CNN relatou isso. Segundo fontes, o plano não tem nada a ver com o ataque a Butler.

Trump realizará seu primeiro comício desde o ataque de sábado



Donald Trump anunciou que realizaria seu primeiro comício pós-ataque no sábado, uma semana após os trágicos acontecimentos em Butler. O evento será realizado em Grand Rapids, Michigan, e terá ao seu lado o recém-nomeado vice-presidente J.D.

Vance: Trump negociará a paz com Moscou e Kiev, e o verdadeiro problema é a China



Ele acrescentou: “Acredito que se for eleito, Donald Trump, como prometeu, irá lá e negociará um acordo com Moscovo e Kiev para acabar rapidamente com a guerra ucraniana, para que a América possa concentrar-se no problema real, que é a China”. : JD Vance.” O candidato à vice-presidência disse ao empresário, em entrevista à Fox News.

Senador democrata condenado por corrupção



O senador democrata Bob Menendez foi condenado por suborno, obstrução da justiça e atuação como agente de um Estado estrangeiro.

Representantes democratas rebelam-se contra a nomeação antecipada de Biden



Alguns legisladores democratas rebelaram-se contra o plano do Comité Nacional de avançar com a nomeação de Joe Biden antes da convenção de Chicago. Axios relatou isso, citando uma carta distribuída entre os democratas no Capitólio na qual foi enfatizado que “não havia justificativa legal” para apresentar a nomeação.

“Pedimos que cancelem quaisquer planos de ‘apelo virtual’ e também se abstenham de quaisquer medidas extraordinárias que possam ser vistas como limitando o debate legítimo”, dizia a carta.

Democratas de Milwaukee: Trump quebrou uma promessa após a outra



Os principais responsáveis ​​da campanha e substitutos de Biden realizaram uma conferência de imprensa de “contraprogramação” na convenção republicana em Milwaukee, onde apresentaram uma visão para as administrações presidenciais do seu antecessor que difere totalmente da narrativa do Partido Republicano. “Embora Trump tenha quebrado uma promessa após a outra, o presidente Biden está a realizar uma grande recuperação económica”, disse Quentin Foulkes, vice-gerente de campanha.

Orbán aos líderes da União Europeia: Trump tem planos específicos para a paz



“Não podemos esperar qualquer iniciativa de paz de Donald Trump até às eleições. No entanto, posso dizer com certeza que imediatamente após a sua vitória eleitoral ele não esperará pela sua tomada de posse, mas estará pronto para agir imediatamente como mediador da paz.” Viktor Orban escreveu isto na carta que enviou ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a outros líderes da UE, à qual o Financial Times teve acesso. Ele acrescentou: “Ele tem planos detalhados e bem fundamentados para este assunto”.

Na conferência, houve ovação de pé para Trump, sorridente e mal-humorado



Uma ovação de pé no Fórum Pfizer quando Donald Trump chegou, parecendo sorridente e combativo. O empresário ergueu o punho em sinal de vitória e desafio e gritou “EUA” junto com a praça, literalmente delirando em sua primeira aparição após o ataque.

vídeo Donald Trump chega à convenção do Partido Republicano em Milwaukee

Trump chegou à convenção com a orelha direita coberta de bandagens



Donald Trump chega à Convenção Republicana em Milwaukee. A orelha direita do ex-presidente foi amarrada após o ataque a Butler na Pensilvânia.

Marco Rubio, você está demitido! Doug Burgum, você está demitido! No final, o senador DJ Vance venceu a corrida para se tornar companheiro de chapa de Donald Trump, a quem recentemente comparou ao "jovem Lincoln" por causa da sua barba.

Mensagem de Trump: ‘Os democratas trapaceiam, votem pelo correio também’



“Os democratas querem enganar as eleições e farão isso.” Donald Trump disse isto numa mensagem de vídeo transmitida na Convenção Republicana em Milwaukee. O empresário incentivou os seus apoiantes a “votarem como quiserem, até pelo correio”.

O debate continua sobre as falhas de segurança na prevenção do ataque de Butler. Diretor do Serviço Secreto: 'Agimos rapidamente.' Ex-presidente em Milwaukee para a Convenção Republicana: Farei um discurso diferente. Será uma oportunidade para unir o país. Ele elogia Biden por seu telefonema

Trump na Convenção Republicana em poucas horas



Donald Trump aparecerá na Convenção Republicana às 21h, horário de Milwaukee, 4h na Itália. Isto foi relatado por fontes informadas à CNN. Não está claro se o ex-presidente falará ou apenas aparecerá para seus apoiadores.

