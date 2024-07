“Ele negociará a paz com Moscou e Kiev – Il Tempo

Se Donald Trump vencer as eleições, negociará com a Rússia o fim do conflito na Ucrânia. O candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, disse isso em uma entrevista à Fox News, especificando que “Trump prometeu iniciar negociações com a Rússia e a Ucrânia para acabar rapidamente com este problema, para que a América possa se concentrar no problema real, que é a China”. Por seu lado, Trump absteve-se de responder a uma pergunta da TASS sobre a sua disponibilidade para entrar em negociações com o presidente russo, Vladimir Putin, caso ganhe as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 5 de novembro.





O senador J.D. Vance, escolhido para vice-presidente de Donald Trump, instou Israel a encerrar a guerra em Gaza “o mais rápido possível” em sua primeira entrevista à Fox News durante a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee.