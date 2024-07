Ataque de Trump, o vídeo de 86 segundos que poderia ter mudado tudo: o que aconteceu

Menos de um minuto e meio para mudar tudo e evitar atacar Donald Trump. Testemunhos e reconstruções permitem-nos reconstruir o mosaico do que aconteceu no sábado, 13 de julho, num comício em Butler, Pensilvânia, onde Thomas Crooks, de 20 anos, abriu fogo, ferindo o ex-presidente e matando uma pessoa.

Testemunhas tentaram alertar os agentes de segurança pelo menos 86 segundos antes Que o agressor abriu fogo, como mostra uma análise do tiroteio ocorrido no último sábado no condado de Butler.

Reconstrução

Alguns participantes do comício do ex-presidente notaram um suspeito no telhado perto do palco. Fotos da cena caótica em que começaram a chamar a polícia de “Policial! Policial!”, e direcionaram pelo menos um policial – que havia sido recrutado a partir da análise de crachás para a polícia municipal – para o telhado, confirmam suas palavras. “Está no telhado”, diz uma mulher. Então o policial volta o olhar para o telhado.

O vídeo selvagem mostra o atirador se posicionando enquanto as pessoas o encaminham para as autoridades no comício de Trump. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb -Moshe Schwartz (YWNReporter) 15 de julho de 2024

O agressor começa a atirar dois minutos e dois segundos após o início do vídeo publicado, que começa com uma voz masculina: quem fala parece estar se referindo a pessoas apontando para o telhado da empresa Ager International especializada na produção de equipamentos industriais. .

O tiroteio começou 86 segundos após a primeira tentativa registrada de alertar a polícia. O armazém Agr não foi incluído no perímetro de segurança criado pelos agentes do Serviço Secreto para proteger Trump. Fora do perímetro, a polícia municipal e distrital deveria fornecer segurança, de acordo com um plano aprovado pelo serviço de segurança.

testemunha

A testemunha Ben Masser, um soldador de 41 anos que mora perto de Butler e estava fora do perímetro de segurança, disse ao The Washington Post que relatou ter visto um homem de aparência suspeita duas vezes em dois minutos no telhado do galpão. Segundo sua reconstrução, o alerta ocorreu 30 segundos antes do que foi captado no vídeo.

O oficial “não respondeu” em ambas as ocasiões. A primeira, quando o agressor estava ajoelhado, e a segunda, quando o homem estava deitado. Outra testemunha, Greg Smith, explicou à BBC que tentou durante “dois ou três minutos” alertar a polícia sobre a presença do agressor, depois de o ter visto subir ao telhado do edifício com uma espingarda.