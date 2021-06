Um prédio de 12 andares desabou em Miami: uma vítima e 51 pessoas estavam desaparecidas. Mas muitos mortos e feridos são temidos

Nas primeiras horas da manhã, por volta das duas da manhã, um prédio de 12 andares desabou parcialmente Surfside, cerca de 25 quilômetros ao norte de Miami. Pelo menos uma pessoa morreu, foi relatado CNNE a 51 Ausência de. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 20 deles são cidadãos israelenses Tel AvivAdicionando isso na localidade Flórida Existe uma grande comunidade judaica. A irmã da primeira-dama também está faltando Paraguai E sua familia. A mulher mora com o marido e três filhos no décimo andar de um prédio que desabou. 35 prefeitos salvos, Charles Burkett, falando sobre dez feridos. Desde o primeiro momento, o medo de resgatar homens – Dezenas chegaram imediatamente – é que ainda há muitas pessoas presas sob destroços, Pedregulho. Somente 10% da estrutura permanece de pé. O colapso, cujas causas não são conhecidas no momento, foi levantado uma nuvem de detritos através de VizinhançaCarros, até dois blocos de torres, são cobertos por uma camada de poeira.

Obras de construção e telhado – A área, que se torna cada vez mais exclusiva, é uma mistura de antigos e novos apartamentos, casas, condomínios e hotéis, com restaurantes e lojas que atendem população e turistas. O prédio faz parte de Champlain torresEdifício residencial construído em 1981 Na Collins Street com mais de 130 unidades habitacionais, das quais aprox. 80 ocupados. Houve obras de construção no telhado há mais de um mês, mas não está claro se maquinário pesado foi usado.

[jwplalyer]vAWoUAgZ[/jwplayer]

Certificados – “Eu nunca tinha visto tanto na minha vida Ambulâncias“Parecia a cena do 11 de setembro”, disseram testemunhas oculares que testemunharam o colapso. Eles dizem: “É como se uma bomba explodisse.” Nicholas Balboa, que estava por perto, disse que desceu a rua no meio da noite após ouvir um estrondo. “Achei que fosse um trovão e então senti a terra tremer”, disse ele. Assim que ele chegou perto de onde ouviu Voz E eu vi um menino entre destroços, Pedregulho. “Eu te vi braços. Ele disse para não me deixar. ”Knuckles I resgatar homens, sobre o menino que foi resgatado. “Foi como um raio ou trovão, mas durou pelo menos 15-30 segundos”, disse ele a repórteres. Barry CohenEx-vice-prefeito Surfside Ele mora no prédio e as equipes de resgate o resgataram.