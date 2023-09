Testamento de Prigozhin: Aqui estão os dois homens que foram chamados para substituí-lo no comando de Wagner

O que será do grupo Wagner depois que seus líderes forem decapitados? Esta é a questão que permaneceu sem resposta em grupos de seguidores no Telegram, bem como em telegramas de inteligência global desde que o avião que transportava (provavelmente) Yevgeny Prigozhin, Dmitry Utkin e outras figuras proeminentes da milícia russa caiu perto de Tver no passado dia 23 de Agosto. Dois meses depois de tentar o “golpe do século”, liderando uma rebelião armada fracassada contra a autoridade de Vladimir Putin, o chefe de Wagner desapareceu. Ele foi eliminado por mais de uma suspeita, por ordem do Kremlin, porque ousou desafiar o czar, no puro estilo da KGB. Mas, até há poucas semanas, milhares de homens faziam parte de milícias que lutavam há anos desde a Síria até ao Norte de África, lutando mesmo ferozmente na Ucrânia. Apesar do conflito directo sobre estratégias na Ucrânia, os “serviços” de Wagner formaram até agora a pedra angular do poder russo no estrangeiro, muitas vezes apreciados pelos próprios “clientes” africanos. Então, o que fazer com esta organização sem cabeça? Segundo fontes citadas pelo jornalista Ele pressiona Jacopo Iacoboni, a questão será formalmente respondida pelos restantes comandantes do Wagner entre amanhã e depois (8/9 de Setembro), no ‘Conselho de Comandantes’ da Milícia, realizado na base de Molkino, tradicional quartel-general militar do grupo. Vários comandantes que sobreviveram à queda do avião Moscou-São Petersburgo já chegaram à base na região de Krasnodar que sediará a reunião. No entanto, será essencialmente obrigado a ratificar decisões que o próprio Prigozhin tinha “preparado”, no seu testamento detalhado, que Jakoponi afirma ter recolhido informações importantes sobre as suas decisões.

Um sistema de governança para salvar Wagner

Assim, o novo Comandante-em-Chefe de Wagner seria Anton Ilizarov, nom de guerre “Lotus”. Um ex-capitão do exército russo desonrado, no centro de uma carreira brilhante e “redescoberto” como comandante Wagner por Prigozhin em 2016, que o enviou para liderar operações de precisão em todos os teatros de guerra que encontrou: da Síria à República Centro-Africana , da Líbia à Ucrânia, onde se acredita que foi Ilizarov quem liderou a invasão da cidade de Solidar. Façanhas militares que parecem ter-lhe valedo a honra estatal de “Herói da Rússia” em 2022, e certamente a apreciação incondicional de Prigozhin, que se referiria literalmente a ele como o seu sucessor no comando das operações (semi)militares. Contudo, o império construído pelo antigo “chef de Putin” foi muito além das atividades militares e incluiu também atividades comerciais diversificadas e lucrativas: a gestão das receitas dos serviços prestados aos quatro cantos do planeta pela própria milícia, claro, mas também o negócio multifacetado do grupo Concorde, que fundou na década de 1990 em São Petersburgo, começando como uma rede de cachorros-quentes e que cresceu ao longo dos anos à sombra do Kremlin. Parece que Prigozhin também estava preocupado com esta segunda “linha de acção”, referindo-se, neste caso, também ao sucessor designado: o seu filho Pavel, que ele recorda ter sido impressão“Ele conhece todos os segredos e fez parte do Wagner na Síria.” O que se espera que o “novo” Wagner lidere (ou o que restará dele após a partida de vários dos seus combatentes, é difícil estimar neste momento) é, portanto, uma espécie de governo binário, composto por dois homens “tão intimamente ligados que é difícil imaginar fraturas entre eles.”

Dinheiro da África

Quanto às tarefas do Grupo Wagner, parece finalmente que Prigozhin teve o cuidado de salientar no seu testamento que a milícia ainda opera teimosamente em África, onde está (estava?) provavelmente localizada. Trabalho sólido Também a nível económico. Há uma clara preocupação na mente do “último” Prigozhin, se é verdade que a sua última missão, poucas horas antes da sua morte, foi em África para zelar/defender os interesses de Wagner. Permanece, no entanto, incerto se os novos líderes do grupo serão capazes de honrar este último desejo, dada a crescente concorrência de outras empresas mercenárias para as quais o interesse do Kremlin parece agora ter-se voltado: nomeadamente a Redut e a Convoy, que o farão. Eles contam com o apoio financeiro de dois oligarcas próximos de Putin. Se forem confirmados como novos líderes do grupo, Ilizarov e Prigozhin Jr. terão de lutar primeiro e acima de tudo para garantir que Wagner sobreviva ao seu sucesso anterior, que outros estão agora a imitar.

