Ucrânia, munição de urânio empobrecido: o confronto entre a Rússia e os Estados Unidos

Fornecer munição de urânio empobrecido à Ucrânia é um ato criminoso. A Rússia ataca os Estados Unidos depois de Washington anunciar nova ajuda a Kiev numa fase crucial da guerra. Washington atribuiu um novo pacote à Ucrânia: a ajuda militar, em particular, inclui munições de urânio empobrecido e, em particular, projécteis de 120 mm que serão usados ​​pelos tanques Abrams e pela bandeira dos Estados Unidos que Kiev está prestes a receber. As propriedades das munições de urânio empobrecido garantem uma vantagem a quem as utiliza: os projéteis são capazes de causar danos maiores que as munições normais. Estas “qualidades” são essenciais numa fase complexa da guerra. O contra-ataque de Kiev avança para o sul, onde os campos minados e as linhas de defesa russas retardam o avanço ucraniano.

“Não é apenas um passo na escalada. “É um sinal do flagrante desrespeito de Washington pelas consequências ambientais resultantes do uso deste tipo de munições numa zona de guerra”, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, numa conferência de imprensa relatada pela RIA.

Washington rapidamente dissipou as preocupações de Moscovo: o Pentágono respondeu que a utilização de munições com urânio empobrecido não representava um risco para a saúde, como a Rússia tinha alertado.

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse: “Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA declararam que não há evidências de que os projéteis de DU causem câncer. – A Organização Mundial da Saúde relata que não houve aumento de leucemia ou outros tipos de câncer. relatou sobre isso depois disso. Qualquer exposição ao urânio ou urânio empobrecido. A AIEA também declarou inequivocamente que não existe nenhuma ligação comprovada entre a exposição ao urânio empobrecido e o “aumento do cancro ou impactos significativos na saúde ou no ambiente”.

O que é munição específica de urânio?

O urânio empobrecido é o que sobra quando a maioria dos isótopos altamente radioativos do urânio são extraídos do mineral para uso na produção de combustível nuclear ou de armas nucleares.

O urânio empobrecido é muito menos radioativo que o urânio enriquecido e é incapaz de produzir uma reação nuclear. Sua densidade o torna eficaz quando usado para produzir munição: a densidade é quase o dobro da do chumbo, o metal premium em munição. “É um equívoco comum pensar que a radiação é o principal risco associado ao uso de DU”, de acordo com um relatório da RAND citado por Cmm. “Este não é o caso na maioria dos cenários de exposição no campo de batalha”.