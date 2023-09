Yellen: A guerra da Rússia pesa sobre a economia, vamos observar a China – a economia

O factor mais desestabilizador continua a ser a agressão de Moscovo contra Kiev, que “levou a preços mais elevados dos alimentos e da energia, uma vez que reconhecemos os riscos para o crescimento global”. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, fala na véspera da cúpula do G20 em Nova Delhi, “A coisa mais importante que podemos fazer para o crescimento global é que a Rússia ponha fim à sua guerra brutal contra a Ucrânia”, disse ele. Quanto à China, Yellen observou no seu encontro com a comunicação social em Nova Deli que “há um abrandamento na economia” que “exige políticas de ajustamento. Estamos atentos, mas não vejo quaisquer impactos importantes nos EUA”.

Os Estados Unidos pretendem trabalhar na cimeira do G-20 para “criar apoio ao aumento dos recursos de empréstimo para o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial” com o objectivo de “ajudar os países membros a enfrentar múltiplos desafios globais”, incluindo novos recursos em acções do FMI. . Yellen disse que tentaria criar condições para um aumento “proporcional” dos fundos das quotas do FMI pagos pelos Estados-membros, o que aumentaria os recursos de empréstimo da instituição, mas não mudaria imediatamente. Sua estrutura acionária. Yellen acrescentou, numa conferência de imprensa transmitida ao vivo em Nova Deli, que gastaria o dinheiro no alívio do peso da dívida dos países pobres, um tema que ela enfatiza em todas as reuniões internacionais, especialmente onde o maior credor bilateral do mundo, a China, está presente. O Conselho observou ainda que “continuamos a apoiar os esforços para proporcionar um alívio da dívida previsível, ordenado e atempado aos países, incluindo no âmbito do Quadro Comum de Enfrentamento da Dívida (G20), onde o progresso tem sido muito lento”.

ANSA ANSA QR Code Índia lidera a revolução digital A nova geração de jovens está a pressionar por pagamentos sem dinheiro, mesmo nas aldeias, e as grandes empresas tecnológicas estão a investir.

ANSA ANSA Meloni chega a Nova Delhi para participar da cúpula do G20 – Notícias – Ansa.it Amanhã é a reunião bilateral com Modi (ANSA)

Modi receberá Biden para um jantar privado esta noite



Presidente dos EUA Joe BidenPoucas horas depois da sua chegada a Deli, no final da tarde, o primeiro-ministro Modi será recebido para um jantar privado na sua residência oficial. A reunião bilateral e o convite especial ocorrem três meses após a visita oficial de Modi aos Estados Unidos, enquanto para Biden esta será a sua primeira visita à Índia após a sua eleição para a presidência. Antes do encontro com Biden, Modi participará esta tarde em reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do Bangladesh e o líder das Maurícias. Fontes do Gabinete do Primeiro-Ministro explicaram que à margem da agenda da cimeira do G20, entre hoje e domingo, Modi realizará quinze reuniões bilaterais com líderes de vários países. A reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está marcada para domingo.

O primeiro-ministro britânico Sunak chegou a Nova Delhi para participar da cúpula do G20



O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, chegou a Nova Deli para a cimeira do G20 na Índia, que no ano passado ultrapassou a sua antiga colónia para se tornar a quinta maior economia do mundo. Sunak, que é descendente de indianos, faz sua primeira visita ao país desde que assumiu seu cargo em Downing Street: chegou com sua esposa, Akshata Murty, filha de um dos homens mais ricos do país asiático. Sonak, após uma cerimónia dedicada a todos os líderes presentes na cimeira, foi saudado por um grupo de dançarinos enquanto caminhava no tapete vermelho do aeroporto de Nova Deli. O primeiro-ministro disse que os seus principais pontos seriam o apoio à Ucrânia após a invasão do presidente russo Vladimir Putin e à economia global. O chefe do Kremlin não estará lá: “Putin não voltará à cimeira do G20, mas iremos apoiar a Ucrânia”, escreveu Sunak no Canal X, antes de aterrar em Nova Deli. O presidente argentino, Alberto Fernández, foi o primeiro dos líderes a chegar esta manhã à capital indiana.

Jantar para 400 convidados no Palácio Presidencial na noite de sábado



Um jantar de gala para 400 convidados na residência do presidente indiano Draupadi Morno, em Deli, um dos destaques sociais da cimeira do G20, ficará à margem da agenda da reunião oficial. O jantar de sábado à noite será acompanhado por banda sonora ao vivo por um grupo de músicos representativos das diversas tradições da música clássica do país. O Ministério da Cultura indiano anuncia que no espetáculo de três horas, entre quase uma centena de músicos, também tocará um violinista muito jovem, de apenas seis anos.

Reprodução © Copyright Agência ANSA