Afeganistão, duplo ataque ao aeroporto de Cabul: “Pelo menos 60 mortos, 140 feridos”. ISIS USA afirma: “Esperamos mais ataques.” Talibã: “assustador”. Assistir: O canal era da cor de sangue

As preocupações com a inteligência global estão se tornando uma realidade. Enquanto o tempo ainda está lutando para evacuar o maior número de pessoas deAfeganistão, Dobro ataque kamikaze Feito no aeroporto Aceitação. Nós estamos falando sobre Pelo menos 60 mortos e além 140 feridos. entre Vítimas além disso algumas crianças NS vários soldados AmericanosBem como um grande número de milicianos Talibã. À noite, o Pentágono confirmou o assassinato 12 americanos: 11 fuzileiros navais e um médico. EU ‘O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque: profundoO aparato de propaganda do autoproclamado Estado Islâmico, publicado foto Para um homem identificado como Abdul Rehman Al-Loghri, observando que ele foi o homem-bomba suicida em Cabul que conseguiu “superar todas as fortificações de segurança”, e não atingiu “mais do que cinco metros pelas forças dos EUA. ”Em um comunicado, a promotoria acusou o Taleban de ser“em aliançaCom a evacuação dos militares dos EUA espiõesCondenamos veementemente isso. horripilante episódio e tomaremos todas as medidas para garantir que eu pecador Pela Justiça “, escreveu o Taleban em um comunicado, confirmando que as duas explosões” ocorreram na área que administra Forças americanas“

Além dessa afirmação, a inteligência ocidental e os relatórios do Taleban também indicamProblemas Como responsável pelo massacre. Chefe do Comando Central dos EUA, Kenneth MackenzieEle explicou que o ataque foi realizado por ele Kamikaze adequado Acredita-se que ele pertence ao Estado Islâmico. O Pentágono também espera Os ataques continuarão em Cabul. Quanto às informações coletadas nas horas passadas pelos serviços secretos e à dinâmica do ataque, justamente o primeiro suspeito é Estado islâmico em Khorasan, um grupo terrorista conhecido como Isis – K NS Iskp. “Eu condeno este hediondo, ataque vil contra desarmado A busca pela liberdade. Agradeço a todos os italianos que ainda estão fazendo o seu melhor neste extraordinário esforço humanitário para salvar os cidadãos afegãos ”, anunciou o primeiro-ministro no final da noite. Mario Draghi.

ataque duplo – A primeira explosão foi obra do bombardeiro kamikaze, que se explodiu ao lado de Baron Hotel, onde as tropas e jornalistas britânicos estão hospedados em Cabul, na sarjeta ao longo da estrada onde muitas pessoas estavam extremista Em águas rasas para ser testado i Documentos E entre no aeroporto. Este ataque pavimentou o caminho para seus outros parceiros O tiroteio começou contra os presentes. Mais tarde, um segunda explosão pertoportão do mosteiro, por causa de umexplosão de carro. Um modus operandi, este, tem sido utilizado inúmeras vezes por grupos terroristas no país, incluindo ele próprio Problemas, a fim de reivindicar o maior número de vítimas, mesmo entre resgatar homens. Após os ataques, as forças de segurança do aeroporto da capital afegã receberam ordens para iniciar o ataque Feche todos os portões do aeroporto, isolando-o efetivamente de outros ataques terroristas em potencial. Posteriormente, foram gravados em Cabul nova explosão: Porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, no Twitter, que foram bombardeios controlados que realizei Forças americanas Dentro do aeroporto de Cabul, enquanto outras fontes afirmam que o motivo é Soldados O governo afegão que não se rendeu aos fundamentalistas e decidiu explodir seu governo estoque de munição.

Testemunhos – Recomendações – “Há Muitos mortos perto de mim e se tornou o canal cantou corUma garota afegã no aeroporto de Cabul disse que ligou Abelha cosby Florence, que explica a organização, “teve que entrar com o nosso grupo que infelizmente ficou fora do portão durante o atentado suicida. ”Ele explicou novamente, que a multidão permanece lotada metade do tempo no canal que separa a rua da entrada real do aeroporto,rio sujoOnde ocorreu o atentado suicida. “Eles mataram três pessoas na frente dos meus olhos”, disse a garota novamente. “Quem veio? não podia falarMuitos estavam apavorados, seus olhos completamente perdidos no vazio, sua visão ausente. Raramente vimos uma situação como esta ”, depoimento Alberto ZaninCoordenador médico do hospital Emergência A Cabul.

Quem são os terroristas do ISIS Khorasan? eu Os principais suspeitos Do ataque são membros do Estado Islâmico na província de Khorasan, um grupo terrorista conhecido como Isis-K ou Iskp. O grupo lembra do dia guardião, foi estabelecido seis anos atrás no condado Baluchistão. Naquela época, o Estado Islâmico estava em plena atividade Sucesso Ele controlou grande parte do Iraque e da Síria. ISIS acha que o Talibã fez isso fé abandonada Muçulmano, onde eles concordaram em lidar com Americanos. No Afeganistão, tanto o Talibã quanto Al Qaeda Eles se opuseram à expansão do ISIS, assim como o governo deposto em Cabul e, é claro, as forças ocidentais. para este grupo estava com problemas Em 2019 e na primeira parte de 2020: Assuma o controle de uma pequena área e sofra perdas de comandantes e militantes. Mas desde junho de 2020, o grupo se equipou com novo chefe Nos primeiros quatro meses de 2021, a Missão das Nações Unidas no Afeganistão calculou 77 ataques reivindicada ou atribuída a Isis-K. Muitos combatentes do ISIS Khorasan não são afegãos, eles vieram de Paquistão, a partir de Tajiquistão É do Uzbequistão. A ligação com a liderança do ISIS no Iraque permaneceu, mas foi ignorada quão apertadoe se a ordem para lançar o ataque de hoje veio de fora ou se o grupo agiu de forma independente.

Nenhum italiano ficou ferido – Nenhum italiano participou, como afirmam o Ministro da Defesa e o Ministro das Relações Exteriores em nota, Luigi Di Maio: “Nenhum dos nossos cidadãos participou dos ataques registrados hoje em Cabul. Gostaria de me agradecer Exército Que Diplomatas italianos para eles Bravura e seu compromisso. ”“ Ao mesmo tempo – ele continua – eu cruzo Condolências Para aqueles que perderam suas vidas e sua proximidade com os feridos. A Itália condena veementemente esses ataques. Nós continuaremos a trabalhar Com parceiros internacionais em nome do povo afegão ”, finaliza Di Maio. Ponte aérea Organizado pelo Ministério da Defesa para trazer refugiados afegãos à Itália: o último vôo de Cabul deve decolar ao amanhecer Cidade de KuwaitOs evacuados serão então transportados para um aeroporto Roma Fiumicino.

reações – Comissário para Assuntos Econômicos, Paolo GentiloniEle comentou sobre o incidente afirmando: “A angústia das explosões, dias dramáticos nos aguardam”, ele escreveu em um tweet. O presidente francês diz: Emmanuel Macron, que fala sobre as “próximas horas extremamente perigosas”. “A França tentará evacuar várias centenas de afegãos de Cabul novamente”, disse Macron. Durante a presidência do Conselho da União Europeia, Charles MichelEle diz que está “muito preocupado com a notícia das explosões em Cabul. Estou monitorando a situação com cuidado. Garantir uma passagem segura para o aeroporto continua vital”. Primeiro ministro britânico, Boris Johnson, Ele sabia “BarbaroEle acrescentou que o ataque causou “várias” baixas, mas explicou que a evacuação foi realizada por ele Reino Unido vai continuar. Johnson também introduziu pêsames para os Estados Unidos e Afeganistão. Chanceler alemão Angela Merkel Ele deplora os bombardeios de hoje, chamando-os de “um ataque absoluto”. vil, vil Aconteceu em uma situação muito tensa. “