Viagem rodoviária pela Escócia: aqui estão as paradas que você pode fazer em 10 dias começando em Edimburgo

Se você está organizando uma viagem entre as colinas verdes e os majestosos castelos da Escócia, você está no lugar certo: aqui você encontrará um roteiro de 10 dias, começando em Edimburgo!

lá Escócia É uma terra mágica, feita de colinas verdes, castelos de contos de fadas e uma rica história feita de tradições e lendas, por isso atrai todos os anos milhões de turistas de todo o mundo.

Se você também está pronto paraUma aventura inesquecível na estrada Pela paisagem escocesa e seus lugares históricos, leve papel e caneta: aqui está o seu roteiro 10 etapas para cada diacom Partida de Edimburgo!

Escócia na estrada: 10 paradas em 10 dias

Dias 1-2: Edimburgo. A sua aventura começa aqui, na pitoresca capital escocesa, onde poderá explorar a majestade fortepassear junto Milha real Mergulhe na sua história e cultura e desfrute do seu tempo nos seus restaurantes típicos.

Dia 3: Palácio Scone, Campo de Batalha de Culloden, Inverness e Lago Ness. O terceiro dia irá levá-lo para Palácio do SconeA residência histórica dos Reis da Escócia. Depois disso, você irá para Campo de Batalha de Culloden: Foi aqui que ocorreu a derrota histórica e sangrenta para a independência da Escócia. À noite você chegará em Inverness, mas tenha cuidado: você poderá encontrar o lendário O monstro do lago Ness!

Dia 4: Inverness, Castelo Dunrobin e Tongue. Passe o dia anunciando InvernessE explore tranquilamente a cidade e seus arredores. À tarde você pode sair O majestoso Castelo Dunrobin, uma das casas mais magníficas da Escócia. O dia terminará às LínguaUma verdadeira jóia escondida, uma pequena aldeia costeira repleta de paisagens deslumbrantes.

Dia 5: Jogos de Língua, Durness e Highland, Ullapool. O quinto dia será dedicado a San E Durnessonde entre outras coisas, se você tiver sorte, poderá ver os lendários Jogos de altura, uma série de atividades e disciplinas das antigas tradições celtas e escocesas, verdadeiramente folclóricas! Feito isso, você pode prosseguir para UllapoolUma pitoresca vila piscatória, à espera de ser descoberta.

Do Castelo Eilean Donan à Capela Rosslyn: a viagem continua

Dia 6: Ullapool, Castelo Eilean Donan, Ilha de Skye, Portree. A sexta etapa irá levá-lo através de Ullapool, até Castelo de Eilean DonanUm tesouro imperdível: localizado na ilha de mesmo nome, foi construído por Alexandre II, rei da Escócia, na primeira metade do século XII para defender a ilha dos ataques dos temíveis vikings. Então você pode continuar para o mágico Ilha de Skye Então pare em Portree.

Dia 7: Portree, Castelo Dunvegan, Struan. Dedique o sétimo dia à exploração RetratoCom suas famosas casas coloridas; Os fãs de Harry Potter ficarão curiosos em saber que, no livro, esta cidade vibrante é o lar do primeiro time profissional de Quadribol! A seguir, faça uma visita sugestiva Castelo Dunvegan E pare em Você veráPara desfrutar de sua natureza não poluída.

Dia 8: Strone, Glenfinnan, Fort William. O dia 8 irá levá-lo via Struan e Glenfinnan, onde você pode admirar sua majestosa e majestosa ponte. Terminará hoje em Forte WilliamÉ uma cidade cercada por magníficas montanhas.

Dia 9: Fort William, Tarbet. Suas férias na estrada chegaram ao penúltimo dia: explore Fort William e suas atrações em primeiro lugar Ben NevisA montanha mais alta da Escócia. À noite, siga em direção… TarbetÉ uma vila encantadora localizada às margens do Loch Lomond.

Dia 10: Tarbet para Stirling, Stirling, Capela Rosslyn. E aqui estamos agora na etapa final da nossa jornada: chegamos Libra EsterlinaVocê pode visitar seu majestoso e famoso castelo Capela Rosslyntambém conhecida como Igreja de São Mateus, é sem dúvida um dos lugares mais misteriosos e misteriosos da Escócia: isto também, Você não ficará desapontado com esta beleza.