Afeganistão “atirando em um avião italiano”. Mas a inteligência nega isso. CNN: “O ex-presidente Karzai e Abdullah efetivamente colocados sob prisão domiciliar.” O Talibã proíbe música

modo em Afeganistão O perigo parece estar aumentando hora a hora, pelo menos nos avisos emitidos pela inteligência nos países ocidentais. Londres Ele afirma que a ameaça terrorista contra o aeroporto de Cabul é “extremamente perigosa” e “iminente”. Isto foi afirmado pelo Ministro da Defesa britânico James Hebby Depois que o governo aconselhou seus cidadãos a não irem ao aeroporto de Cabul. Tanto que um arquivo procedimentos de evacuação subordinar Diplomatas e militares Entre os países estrangeiros que vão deixar o país, como se sabe, à meia-noite de sexta-feira, com exceção dos militares americanos. Sky TG 24 Como mencionei a notícia Eles atiraram em um avião italiano Ele decolou do aeroporto de Cabul, uma versão negada pela inteligência de Roma: na verdade, uma metralhadora afegã foi disparada para o ar para dispersar a multidão. Enquanto a CNN relatou que o Taleban efetivamente colocou o ex-presidente em prisão domiciliar Hamid Karzai Presidente do Conselho Supremo para Reconciliação Nacional, Para se conectar com Abdullah, o que põe em risco a possibilidade de um governo “inclusivo” como desejam os governos estrangeiros. Os alunos do Alcorão continuam a avançar nas poucas áreas que ainda não foram conquistadas e desde então Bansheer Chega a notícia de que milicianos já ocuparam quartéis-generais Ahmad MassoudLíder da resistência tajique e filho do ex-líder Ahmad Shah Massoud, O Leon del Pancher. Tanto é assim que descobrimos que um acordo foi encontrado trégua entre as partes.

Mesmo de acordo com fontes de inteligência dos EUA, o dia pode estar muito quente. lá Agência de Inteligência Central argumentar que um Aceitação Uma ação planejada há muito tempo é iminente. O alarme gerado é detalhado e nos leva à suposição Quatro carros-bomba Pronto para explodir na área do último portão que separa o aeroporto de Cabul. Como mencionei república, Os carros devem explodir entre Fugitivos tente subir para Aviões. O objetivo é explodir o primeiro carro e depois os outros três que virão, dando tempo para que os socorristas cheguem e os acertem também.

Um ataque terrorista que estava programado para ocorrer imediatamente antes data final Evacuação, ou seja, antes de 31 de agosto. O que torna o alarme confiável é, acima de tudo, a matriz de ataque. Será o braço do ISIS no país, o Estado Islâmico na província de Khorasan, que pretende atacar com mísseis e explosivos também – segundo o que se sabe – um avião da OTAN que pretende decolar com os refugiados a bordo. Para o ISIS, esta é a oportunidade real de atacar Casa branca Sob os olhos do mundo nas últimas horas disponíveis para partirAfeganistão. O Taleban pretende manter a área do aeroporto o mais segura possível, de acordo com relatórios Estudantes do Alcorão Sagrado eles vão perguntar Empreiteiro catar NS Turquia Auxílio na gestão da segurança aeroportuária.

Surgem também algumas novidades sobre a formação do novo governo autoproclamado Emirado Islâmico. Pelo que você sabe, haverá um presidente eleito sufrágio universal Com seus ministros, eles são escolhidos em parte pelo próprio presidente, e o outro líder religioso supremo, no topo da estrutura institucional, com a função de dirigir todos os órgãos do Estado e que contam com um conselho supremo composto por 12 notáveis. É provável que este guia se destine diretamente a alguns cargos relacionados às áreas de segurança, inteligência e justiça. O modelo é muito semelhante ao modelo República Islâmica do Irã. Em vez disso, o parlamento deve ser estruturado nos moldes do atual parlamento, com duas câmaras e representantes eleitos pelo povo. Os fundamentalistas também irão impor novamente algumas das restrições que caracterizaram seu governo no final da década de 1990: “Música é proibida pelo Islã”disse o orador Zabihullah Mujahid Em uma entrevista com O jornal New York Times.

Olhando para fora da capital, combatentes do Taleban conseguiram entrar na capital da província de Panjshir nas últimas horas, enquanto uma delegação da resistência chegava à capital afegã para negociar com o grupo.