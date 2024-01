Um cidadão britânico ameaça “a brincar” fazer explodir o avião e Espanha exige uma indemnização de cerca de cem mil euros

O jovem acusado de perturbar a ordem pública defendeu-se perante a justiça espanhola, dizendo que o assunto era uma “brincadeira”.

No verão de 2022, Aditya V. estava prestes a embarcar em um voo para a ilha espanhola de Menorca, no aeroporto de Gatwick, em Londres. Pouco antes de embarcar no avião, o jovem britânico decidiu enviar fotos da área de check-in a sete amigos através da rede social Snapchat. As fotos incluíam uma frase que ele mesmo escreveu: “Vou explodir o avião. Sou membro do Talibã”.

A inteligência britânica descobriu a mensagem quando o avião já sobrevoava a França e decidiu alertar a Espanha, pois o voo deveria pousar na ilha espanhola. O Ministério da Defesa enviou um Eurofighter Acompanhar o avião, acreditando que o passageiro era terrorista.

Na segunda-feira, o jovem defendeu-se perante o Tribunal Nacional espanhol, é acusado de perturbar a ordem pública e enfrenta uma ação judicial do Ministério da Defesa espanhol que lhe exige o pagamento de uma conta. 94.782,47 O euro correspondente ao envio de uma aeronave Eurofighter**.**

Ele se defendeu perante o juiz: “Foi uma piada”, explicando que fez isso porque seus amigos “sempre zombavam dele por causa de suas feições paquistanesas”.

Segundo o jornal El Espanyol, o jovem explicou que viu o Eurofighter pela janela do avião, mas nunca pensou que fosse por causa da mensagem que enviou, pensando que se tratava de um treino para a guerra na Ucrânia.

Com a ajuda de um tradutor, o jovem pôde contar a sua versão da história. Ele insistiu que nunca teria pensado nisso piada Isso teria consequências terríveis e ele só compartilhou a foto com seu grupo de amigos.

O problema é que um de seus amigos estava conectado à rede Wi-Fi pública do aeroporto e a foto acabou nas mãos da inteligência britânica.