Deputados na folha de pagamento a favor do Principado. Uma nova pista investigativa se abre na intensa investigação do Qatargate e o coração da Europa continua a tremer, temendo que o que surgiu até agora seja apenas a ponta do iceberg de um sistema de pressão e corrupção profundamente enraizado. De acordo com a emissora privada grega Mega TV, mais de 60 eurodeputados são alvo de uma extensa investigação do judiciário belga sobre o Qatargate. Os parlamentares europeus que podem ser afetados por investigações e buscas, novamente de acordo com a Hellenic TV, vêm principalmente de famílias políticas de socialistas, democratas, Partido Popular Europeu e outros partidos de esquerda.

Os rumores também foram relançados pela revista online alemã Focus.de, mas não encontraram confirmação do procurador federal belga. Entretanto, a primeira sessão dos quatro detidos perante a Sala do Conselho do Tribunal de Bruxelas reproduziu as primeiras declarações da justiça belga: o ex-deputado Antonio Panzieri e Francesco Giorgi, companheiro da ex-presidente do Parlamento Europeu Eva Cayley, vão permanecer na prisão por pelo menos um mês, enquanto Nicolo Vega Talamanca poderá sair sob monitoramento eletrônico. No entanto, continua pendente o destino da política grega, que exigiu e conseguiu o adiamento da decisão para 22 de Dezembro próximo.

Entretanto, em Estrasburgo, o plenário da Eurocâmara exigiu a suspensão do acordo aeronáutico entre a União Europeia e o Qatar e a suspensão de todos os dossiers legislativos relacionados com Doha, o que causou protestos na liga por ter sido excluído da assinatura conjunta. A decisão agora deve ser colocada em votação. A agitação da investigação sobre a suspeita de corrupção do juiz de Bruxelas Michel Claes não dá sinais de diminuir e, com o passar dos dias, o quadro é enriquecido com detalhes novos e preocupantes.

A operação, segundo a reconstrução fornecida pelos meios de comunicação belgas Le Soir e Knack e depois confirmada pelo Ministério da Justiça belga, começou após a investigação realizada pela inteligência belga juntamente com os serviços secretos de outros cinco países europeus, que levaram em o primeiro ataque “secreto” na casa Panziri. Informação que recorda também o alerta que foi destacado no verão passado num relatório entregue à “Copacir” durante a presidência do atual Ministro Adolfo Urso. Mas a notícia mais chocante – enquanto a polícia se ocupava em identificar o banco belga de onde foram retiradas as propinas (no total de 1,5 milhão de euros em dinheiro) foram encontradas nas casas de Antonio Panzieri e Eva Kaili, bem como nas malas em que o pai do eurodeputado grego estava prestes a fugir – refere-se à hipótese de que ele verá muitos membros do Parlamento Europeu na folha de pagamento a favor do estado do Golfo. Os investigadores estão trabalhando em uma tese que, se confirmada, pode aprofundar o escândalo e envolver mais políticos e autoridades da UE. correm o risco de finalmente destruir a credibilidade das instituições da sociedade.

Então a longa onda de escândalos não pôde parar no Catar, mas chegou ao Marrocos. E a polícia belga observou que o diretor do Le Soir, Christophe Berti, poderia ter “informações sobre outro país”. E os rumores que surgiram em várias ocasiões nos últimos dias apontam para Rabat. Tanto que o ministro da Justiça belga, Vincent van Quickenborn, afirmou esperar que o pagamento de propinas e presentes para influenciar as decisões políticas europeias por parte das potências económicas seja superior aos valores apurados até agora. e que os “interesses” de outras intromissões estrangeiras poderiam ser “incontáveis”. Suspeito ainda não identificado, os quatro suspeitos devem enfrentar a justiça belga novamente dentro de um mês.