De “New Buffett” a prisão por fraude – Corriere.it

A partir de Mateus Percival

Sam Bankman Fried foi preso nas Bahamas sob um mandado subordinado, queimando US$ 30 bilhões e fraudando um milhão de investidores. Dinheiro administrado pela ex-namorada

Ela foi superestimada não apenas como um gênio do “código”, mas também como um gênio do crime: esses casos, para os promotores americanos, exigiam meses de trabalho, mas o indiciamento contra um promotor federal de Nova York chegou em duas semanas, um recorde. a razão? banqueiro frito, que operou nas Bahamas para aproveitar regras financeiras frouxas e recentemente optou por não fugir para um país que não tem extradição para os Estados Unidos, Após a falha do Ftx Ele twittou com frequência e de bom grado, deu muito material aos promotores que estavam investigando as ruínas de sua pirâmide financeira e testemunhou principalmente não no tribunal (haveria tempo), mas em um fórum público no qual ele se acusou incrivelmente (pode ser julgado que ) que os “tweets” foram examinados por um advogado).