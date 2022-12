Ucrânia, últimas notícias. Conselho da União Europeia, fumaça preta no teto dos preços do gás

7:43

Kiev: repelindo ataques russos perto de 16 assentamentos

As forças ucranianas repeliram ataques russos perto de 16 aldeias nas últimas 24 horas, anunciou o Estado-Maior das Forças Armadas do país em sua atualização diária, conforme relatado pelo Ukrinform. Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia repeliram os ataques dos ocupantes em Novoselievsky, Stelmakhivka, Novohorivka, Makeyevka, Chervonopopovka e Belohorivka na região de Luhansk, Verkhnyokamyansky, Solidar, Yakovlichka, Pakhmutsky, Avkrimkut e Kordska. Região de Donetsk “, diz o relatório. As forças russas continuam focadas em operações ofensivas nas direções de Liman, Bakhmut, Avdiivka e Zaporizhia, o exército continua. No entanto, em outras direções, eles estão tentando limitar as ações das unidades ucranianas , bombardeando as posições de tropas e alvos civis em Kiev ao longo de toda a linha.Ao mesmo tempo, eles estão fortalecendo suas defesas.De acordo com o Estado-Maior, nas últimas 24 horas, as forças russas lançaram sete ataques com mísseis, incluindo cinco ataques à infraestrutura civil na cidade de Kostyantynivka (Donetsk) e 79 ataques com vários sistemas de lançamento, especialmente para a cidade de Kherson.