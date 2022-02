Áustria, sua ex-mulher atropelou e matou o parceiro do marido e seu filho

ele tem correr e matar O novo parceiro do ex-marido e do filho de 5 anos no SulÁustria. Não um destino trágico, mas um crime por ciúmes da nova família. O romeno de 37 anos, que atropelou uma mulher de 43 anos e seu filho em um carro, confessou a intenção premeditada de matá-los. O homem de 37 anos supostamente retaliou, mas negou ter visto a criança. O alvo era o desafiante, pelo menos pelo que ele disse à polícia.

O acidente ocorreu na Caríntia, numa zona residencial de Villach, com limite máximo de 30 km/h. O motorista parou depois de apenas meio quilômetro na floresta. Devido a vários ferimentos e forte choque, o motorista teve que ser sedado. Enquanto isso, a polícia descobriu que as duas mulheres se conheciam e no passado estavam romanticamente ligadas ao mesmo homem. Todos os três são de ascendência romena e vivem na Áustria. Ontem à noite, a mulher de 37 anos admitiu que premeditou durante um longo interrogatório no hospital, pois permanece no hospital sob observação atenta.

