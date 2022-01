Lunedì è stato pubblicato l’esito dell’indagine interno o governo britânico riguardante a festa organizada na residência do primeiro ministro em Downing Street (Londra), em violação da restrição introduzida pela pandemia durante o primeiro bloqueio. O escândalo delle feste, che da settimane é o tema político mais dibatto no Regno Unito, aveva fatto entrar em uma crise profunda no governo do primeiro ministro Boris Johnson, por sua qualidade na era do parlato anche di possibili dimissioni. Diversi sponenti del suo stesso partito avevano detto però di voler aspettare la pubblicazione dell’indagine para prender a decisão definitiva.

L’indagine, guidata dalla funzionaria del governador Sue Grey, ha concluso che organizzando esta festa, dove erano presenti spesso mais persone di quante fosse consentito e dove c’erano cibo e alcol, ci fu un « man grave so percato falliment degli standard di comportamento richiesti a chi lavora nel cuore delle istituzioni, ma anche a quelli richiesti, durante il lockdown, all’intera popolazione britannica»: ci fu un «fallimento di giudizio e di Leadership» nell’ufficio del governo.

Tra i passaggi citati si legge anche:

É difícil justificar os comportamentos adotados no corso di questi ritrovi, tenendo conto do contesto da pandemia, quando o governo chiedeva ai cittadini di accettare considervoli restrizioni nella loro vita di tutti i ti. A tratti sembra che, nel valutare se fosse oportuna ou meno organizzare alcuni di questi ritrovi, i loro rischi e il modo in cui potevano essere percepiti dal public, si sia data troppa poca riledentovanza st paese ava

Johnson ha commentato l’esito dell’indagine di fronte al parlamento. Ha esordito scusandosi: «Prima di tutto voglio scusarmi per tutto quello che abbiamo sbagliato, anche se so che non è abbastanza», ha detto, aggiungendo cheetta tutto ciò cheoni Gray ha obcliezio sen.

Johnson ha poi adicionado che finché non si saranno concluir le indagini della polizia non potranno essere tratte concluitioni. Ha detto che il governador creerà un nuovo ufficio per gestire meglio e mais eficazmente le attività del governo (não ha dato altri deettagli, por ora). Tra le lamentele dei parlamentari, ha concluso il suo intervento dicendo «ci si può fidare di noi», ed elencando quelli che considera i sucessi del suo governador tra attuazione di Brexit e gestione della campagna vaccinale.

Todos os comentários de Johnson devem seguir a ordem e intervir em outros parlamentares, com críticas ao longo do tempo: o líder dei Laburisti, Keir Starmer, tem detto che Johnson dovrebbe dimettersi, mas não lo farà perché è “un uomo senza vergogna”. Ci sono stati anche interventi apertadamente sarcastici, come quello della ex prima ministra Theresa May, che ha detto «o mio onorevole amico non aveva letto le reg, oppure non le aveva capite, oppure quelli o erano con lui non ave che riguardassero anche loro: quale di queste?»

A versão do relacionamento de Sue Gray foi confirmada pela primeira vez para Johnson e poi difusa todos os carimbos não são originais, mas está com modificações, porque sulle stesse está perguntando sobre a política de Londres Johnson ei suoi colaboradori.

O relacionamento de Gray, no concreto, se concentra em 16 ritrovi, avvenuti a Downing Street tra il 15 maggio 2020 e il 16 April 2021, alcuni dei quali nella stessa giornata. L’indagine serviva a farsi un’idea della natura di questi incontri tra numero di partcipanti e modalità e circostanze della loro organizzazione: per chiarire que este cose Gray e alcuni suoi colaboradores hanno interpellatoto circa persona testagi WhatsApp email cerca de 70 , fotografie e registri di entrata e uscita dall’ufficio.

Dei 16 incontri esaminati, 12 son oggetto d’indagine da parte della polizia: Gray ha comunque fatto sapere che anche dei quattro incontri su cui non sta indagando la polizia ha dato pochi dettagli per non pregiudicare le indagini, una volta che saranno concluse and rese note.