Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern anuncia sua renúncia em lágrimas – Corriere.it

para Equipe editorial on-line

Ele deixará o cargo em 7 de fevereiro. Em entrevista coletiva surpresa, o líder do Partido Trabalhista disse: Não tenho mais energia para continuar. Então ele propôs ao seu parceiro: Clark, vamos nos casar. Eleições serão realizadas no dia 14 de outubro

Ardern assumiu o cargo em 26 de outubro de 2017 Aos 37 anos, ele é o primeiro-ministro mais jovem da Nova Zelândia em 150 anos E a terceira mulher primeira-ministra no país depois Jenny Shipley (1997-1999) e Helen Clark (1999-2008): Para chegar a primeiro-ministro, entreguei-me completamente – explicou -, mas o papel também exigia muito de mim. Você não pode e não deve fazer este trabalho a menos que esteja com o tanque cheio, mais algum de reserva para aqueles imprevistos que inevitavelmente surgirem.

A notícia abalou o Partido Trabalhista, já que a primeira-ministra estava no retiro do caucus em Napier quando anunciou sua despedida em uma coletiva de imprensa.: Eles ficaram surpresos, mas me entenderam – expliquei depois -. Se não tenho o que é preciso, tenho que deixar outra pessoa fazer o trabalho. O Partido Trabalhista deve realizar uma votação no domingo para escolher um novo líder e candidato a primeiro-ministro. Ardern disse que está convencida de que sua equipe é totalmente capaz de levar o país adiante e vencer a próxima eleição: Não estou saindo porque acho que não podemos vencer a eleição, mas porque acredito que podemos e iremos. Ele afirma que não há nenhum escândalo secreto por trás de sua renúncia, exceto por um Uma escolha pessoal e de vida: Eu sou um humano. Damos o máximo que pudermos pelo tempo que pudermos e então é a hora. Este é o momento para mim. Vou machucar os neozelandeses se você continuar fazendo isso.

Em seguida, as palavras dedicadas à família. Lembrando-se do constante apoio daqueles que a apoiaram nesta tão difícil decisão, ela recorreu diretamente ao seu companheiro Clark Giffordque estava esperando por ela lá. Primeira ideia para a filha: um neveMinha mãe está ansiosa para estar lá quando as aulas começarem este ano. E para Clark, vamos nos casar. Ele não disse nada à menina sobre sua demissão: Meninos de quatro anos falam e não podemos arriscar. relacionado Casamentoo primeiro-ministro foi forçado a anunciar Adiamento Em janeiro do ano passado, devido às restrições decididas por seu governo para conter a nova onda de Covid-19 na Nova Zelândia. Aliviada, ao final da entrevista coletiva, Ardern abraçou o companheiro e saiu da sala com ele, sorrindo. Ela disse que gostaria que os neozelandeses se lembrassem dela – ela disse – como alguém que sempre tentou ser legal e queria enfatizar que um de seus maiores privilégios foi trabalhar com Māori.