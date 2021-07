Índia: torre de comer smog no centro de Nova Delhi – Ultima Aura

(ANSA) – Nova Delhi, 22 de julho – Quarenta ventiladores gigantes serão instalados no centro de Delhi em outro esforço para melhorar a qualidade do ar na capital indiana. O projeto de US $ 2 milhões oferece uma torre de 25 metros de altura que permite a filtração do ar em um raio de um quilômetro quadrado: a torre será instalada em Connaught Place, um movimentado distrito comercial com típicos edifícios com colunatas cheios de lojas e o ponto de encontro de seus cafés e restaurantes. No entanto, a iniciativa está no fogo cruzado de ambientalistas, que argumentam que a torre consumiria uma quantidade significativa de energia elétrica.



Todos os anos, no final do outono, Delhi sufoca com a poluição, tornando o ar irrespirável. “A poluição está associada a causas que se repetem todos os anos: vamos pelo menos tentar contê-la”, diz Anwar Ali Khan, gerente de projeto.



“A meta é reduzir em 50% a quantidade de partículas de PM 2,5. Se a torre der certo, construiremos mais em toda a capital.” Muitos especialistas afirmam que este projeto não mudará nada e apenas dará a “impressão” de que as autoridades estão agindo. “Torres de fumaça não são a resposta”, diz Sunil Dahi, do Centro de Pesquisa Energética e Atmosférica. “É preciso intervir nas fontes de energia, 75 por cento, das usinas a carvão”, disse à AFP. “O objetivo desta torre não é atacar o problema, mas criar zonas livres onde as pessoas possam respirar.”



A China, o primeiro país poluente do mundo em 2018, construiu torres de 60 metros de altura em Xi’an para purificar o ar. Mas a experiência não se repetiu em nenhuma outra cidade. (lidar com).