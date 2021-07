Sem entender o sinal durante o bungee jumping, a garota pula da ponte sem cordas e morre

De acordo com as autoridades locais que a reconstruíram, Yesenia Morales, de 25 anos, acidentalmente se jogou da ponte sem amarrar as cordas de borracha depois de interpretar mal a maneira como os funcionários fizeram com que seu namorado pulasse com ela. Faça bungee jumping em um resort turístico colombiano.

Tolo, pois é dramático Mal-entendido ao fazer bungee jumping Custa a vida de uma pessoa Menina de 25 anos, caiu no vazio depois de pular sem ser amarrado em cabos de proteção. A tragédia ocorreu no último domingo em uma ponte no norte da Colômbia, onde a garota de 25 anos foi com o namorado para participar pela primeira vez de uma experiência de salto a vácuo. A vítima do terrível acidente é Yesenia Morales, uma menina de Medellín que foi no domingo com o menino a Amaga, conhecido resort turístico no sudoeste da província de Antioquia.

De acordo com as autoridades locais, a jovem de 25 anos se atirou acidentalmente de uma ponte sem cordas de borracha após ser reconstruída. Ela entendeu mal a maneira como a equipe era em vez de seu namorado Ele teve que ir embora com ela. Na verdade, a garota já tinha os arreios necessários, mas ainda não amarrados com as cordas, quando se jogou no vazio que caiu do penhasco diante dos olhos aterrorizados de seu namorado. “Fiquei confuso. O sinal de salto era para o menino porque ele já estava conectado ao equipamento de segurança. Eles a colocaram no cinto de segurança, então ela se confundiu e correu para ela”, disse o prefeito da cidade a jornais colombianos.

Um vôo de dezenas de metros da ponte que não deixava saída. Quando os primeiros socorros dos bombeiros conseguiram alcançá-la, era tarde demais para ela e só foi possível ter certeza de que estava morta. De acordo com o laudo médico, Yesenia Morales teria morrido antes mesmo de chegar à TerraParada cardíaca durante uma queda.