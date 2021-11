Por que Xi inspeciona os utensílios dos chineses (entrevistas da Xinhua sobre fatias de bolo) – Corriere.it

a partir de Guido Santificio

A paixão de Xi Jinping pela comida das massas vorazes: uma forma de indicar que a China (em sua época) emergiu do pesadelo das grandes fomes. A receita da metáfora do bolo para políticas de crescimento

Xi Jinping Ele tem uma paixão: quando vai inspecionar as províncias distantes do Império Chinês e entra nas casas das pessoas comuns Gosta de olhar na geladeira e nas panelas da família. Nas redes sociais do Mandarim, você pode encontrar várias fotos do Secretário-Geral Comunista que Cheira a carne cozida, cozida e cozida. Uma maneira de se mostrar perto de Uma das principais preocupações das massas: fazer três refeições por dia. Fomes bíblicas causadas por enchentes e secas têm atormentado a China por milhares de anos. A última vez que o desastre foi causado pelo “Grande Salto para a Frente”, Mao Zedong ordenou no final dos anos 1960 o lançamento da industrialização forçada. A crise agrícola matou dezenas de milhões. Na China rural, os idosos ainda são recebidos ni chili ma?O que significa literalmente que você já comeu? Traz de volta a dor dos momentos de fome extrema.

nenhuma escapatória Metáforas alimentares também entram no debate político. Xi lançou uma nova onda de prosperidade compartilhada, que promete redistribuir a renda nacional de forma mais equitativa e acabar com o capitalismo conturbado. Na China, alguns comentaristas começaram a falar sobre isso Uma nova revolução cultural E no Ocidente, muitos analistas desaconselham apostar em investimentos na segunda maior economia do mundo. Em Pequim, eles estão preocupados e de olho na desaceleração do crescimento, que caiu no terceiro trimestre de 2021 para 4,9%. READ Gay: 13 países da UE 'profundamente preocupados' com a legislação húngara

No final de outubro, a Xinhua interveio com um artigo intitulado Dez perguntas sobre a economia. Na forma de uma entrevista pessoal anônima (Em 2016, a mesma fórmula foi usada para alertar que um modelo de crescimento baseado em crédito corporativo ilimitado por bancos estaduais poderia causar estragos.) Foi então dito que a fonte da Xinhua era Liu He, o vice-primeiro-ministro encarregado da economia e mais próximo do coração e da mente de Xi do que o primeiro-ministro Li Keqiang.. Agora, a figura autoritária está de volta para explicar o que realmente significa prosperidade compartilhada. Ele usa metáforas culinárias. O novo plano Não exige que todos comam da mesma tigela de arroz, n ameaça retirar os ricos para dar aos pobres, a redistribuição da prosperidade deve ser gradual para todos (talvez os capitalistas vermelhos possam agora respirar aliviados e com eles os mercados financeiros). A figura misteriosa revela um debate partidário interno: Devemos compreender Porque estamos de volta à “discussão do bolo” depois de dez anos. A China deve decidir se é melhor insistir em fazer um bolo maior para ter mais fatias para dividir entre todos em um tempo longo e indefinido, ou se é melhor fazer um bolo de melhor qualidade. Se traduzido, significa abandonar a busca pelo aumento contínuo e massivo do PIB, com seus desequilíbrios, ou reformar o sistema em busca de um desenvolvimento de qualidade e sustentável.

Estudiosos de Pequim lembram que em 2011 ele foi o primeiro a falar sobre prosperidade compartilhada e qualidade do bolo Bo Xilai, o presidente de Chongqing que esperava derrotar Xi na disputa pelo secretário-geral do partido. Poe foi derrotado e condenado à prisão perpétua por peculato em um julgamento dramático e misterioso que começou com o assassinato de um amigo britânico. Conclua a entrevista com o personagem autoritário: Para alcançar a prosperidade compartilhada, a premissa é expandir o bolo desenvolvendo uma qualidade superior. Quando o bolo é dividido, a renda média da população deve ser expandida, salários mais baixos aumentados e rendas mais altas ajustadas.. Uma receita muito discreta, pois será necessário um chef multi-estrelas. Xi Jinping se prepara olhando para as cozinhas das massas. READ "Uma guerra justa, mas uma ocupação cheia de erros e ignorância" - Corriere.it