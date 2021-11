Dona de casa de 28 anos condenada à prisão perpétua na Alemanha

cristão, O Mãe do que em setembro do ano passado Ele matou 5 de seus seis filhosEle foi condenado à prisão perpétua. O veredicto veio depois de reconstruir o que o próprio juiz chamou de “tragédia” que é “incrível e realmente difícil de entender”. Também porque nenhum desses transtornos mentais foi encontrado para justificar circunstâncias atenuantes. Foi em 3 de setembro do ano passado quando uma mulher de 28 anos matou seus próprios filhos Solingen, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, antes de tentar o suicídio pulando nos trilhos na frente de um trem. mover o gesto Christian K. Dona de casa descrita como “buscadora da perfeição” no gerenciamento da casa e dos filhos, a foto postada em um chat teria aparecido do ex-marido beijando sua nova namorada.

Um “tiro que chocou profundamente a jovem”, que sentiu que “o projeto de sua vida fracassou para sempre”, foi enfatizado no tribunal. Até então, Christian – que engravidou da primeira vez quando ainda estava na escola – sempre conseguiu trazê-lo de volta, “deixando-o com ciúmes, de forma manipuladora”, explicou Judge. Mas diante daquela foto percebeu que havia “perdido o controle do homem” e, empurrada por “um misto de raiva, desespero, depressão e vingança”, planejou o gesto dramático. Ele inicialmente surpreendeu as crianças com drogas, e depois as afogou na banheira, tendo se preparado para o banho com brinquedos.

Os corpos de Melina, Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) e Luca (8), com apenas um ano de idade, foram encontrados em suas camas com os cabelos molhados, como se estivessem dormindo, por clientes que limpavam o lugar. para casa algumas horas depois. “Só podemos esperar que eles tenham ficado realmente tão chocados com as drogas que não sentiram nada”, continuou o juiz Koetter. Imediatamente depois que as crianças foram mortas, Christian foi à estação com seu filho mais velho, que ela colocou em um trem para enviar para sua avó. Só para ela, sua mãe, ele mandou uma mensagem antes do gesto incompreensível: “Não aguento mais.” Assim que o filho mais velho saiu, ela se jogou embaixo de uma caravana, mas sem conseguir terminá-la.

Mais tarde, Christian K. Investigadores enganosos sobre o incidente, alegando que um estranho entrou na casa e matou as crianças, e então a forçou a escrever a carta que a traiu. Enfatizaram que os juízes não acreditaram nela: “Nonquish, tudo se inventou”, a história não se sustenta. No Passado de Christian K. Houve choques durante o período escolar, com ataques de pânico e delírios de perseguição. Mas também para a violência: a mulher sofreu abuso e estupro quando criança e resta saber se ela pode ter sido vítima de seu pai condenado por pornografia infantil. O advogado anunciou que queria apelar da decisão.