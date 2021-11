Estados Unidos, uma mulher grávida foi morta enquanto descarregava presentes de seu chá de bebê. A criança morreu também

Mulher de 32 anos, grávida Sete meses, ela foi assassinada na frente de sua casa na Filadélfia, EUA Estados Unidos da AmericaAo descarregar do carro os presentes que recebeu durante o chá de bebê, a tradicional festa da gravidez. A jovem foi morta durante um tiroteio, que a polícia descreveu como “covarde”.

Mais Informações

Baleado após o banho, o bebê também morreu

O nome da vítima não foi revelado. A polícia disse que a mulher foi levada ao Einstein Medical Center, onde foi declarada morta. Os médicos não conseguiram salvar seu filho. Os investigadores estão trabalhando para identificar um ou mais suspeitos e determinar a causa do assassinato.

“A pessoa que fez isso não poderia ser mais covarde”, disse a vice-comissária de polícia Kristen Coulter aos meios de comunicação locais. O prefeito da Filadélfia, Jim Kenny, anunciou esta manhã que a cidade oferecerá uma recompensa de US $ 50.000 para quem puder fornecer informações úteis para a prisão.

Reconstrução

O tiroteio aconteceu por volta das 20h30 de sábado no nordeste da Filadélfia, quando a mulher voltou para casa do chá de bebê e estava descarregando presentes de sua Kia Soul estacionada perto do cruzamento da Palmetto com a Pinner Street no bairro Laureate. . Um policial em patrulha a dois quarteirões de distância ouviu os tiros e encontrou a grávida do lado de fora de casa com uma bala na cabeça e no estômago. Segundo a polícia, pelo menos 11 cartuchos foram coletados. “Parece que alguém a estava mirando”, disse o vice-comissário de polícia. Houve 491 assassinatos na Filadélfia desde o início do ano, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2020.