‘Vários mortos’ e 28 feridos em um carro durante um desfile de Natal – Corriere.it

a partir de Giuseppe Sarsena, repórter de Washington

Um SUV vermelho passou por entre a multidão reunida na rua para assistir ao desfile de Natal no centro da cidade, perto de Milwaukee

Vários mortos e 28 feridos, incluindo pelo menos 15 crianças. Este é o resultado do ainda provisório massacre de Waukesha em Wisconsin. Por volta das 17h do domingo, 21 de novembro, um SUV vermelho se dirigiu para a multidão que se reunia na rua para assistir ao tradicional Desfile de Natal no Centro, um subúrbio residencial de Milwaukee. O chefe de polícia Daniel Thompson fez dois comentários rápidos à imprensa à noite (tarde da noite na Itália). A carruagem rompeu as barreiras de proteção e avançou a toda velocidade em direção à procissão.

Os vídeos espalhados pelo Twitter impressionam. O carro moveu-se do lado direito da estrada, passou por um grupo de meninas agitando bandeiras laranja e tocando uma menina de 3 ou 4 anos vestida de rosa. O cais é ocupado principalmente por famílias. Muitas crianças, algumas em carrinhos de bebê. Provavelmente muitos idosos, avôs e avós. Em outro clipe vemos outra formação: são as meninas da pelota. Calças Pretas e Chapéus Brancos: Cantam e dançam enquanto agitam grandes arcos da cor da neve. Algumas senhoras se movem ao lado deles: distribuem doces para os pequenos espectadores.

Em algum momento, a imagem salta. Quando a cena do drama retorna. Pelo menos dois corpos jaziam indefesos no asfalto. Carrinhos de bebê, cadeiras de cabeça para baixo, sapatos e chapéus estavam espalhados por toda parte. Esses jovens alunos também estão na lista de vítimas? Por enquanto, o delegado Thompson não quer dar mais detalhes: Devemos respeitar a dor das famílias. Nem todos os pais foram avisados ​​ainda. Aqui está outra sequência. É um tiro da varanda. A banda segue em ordem. Alguns músicos usam chapéus de Papai Noel. Ele entra no SUV vermelho e segue em direção à fileira da esquerda. READ Os Estados Unidos da América, não há explicação sobre os OVNIs, e a atividade estrangeira não está descartada - o mundo

Parece um golpe trágico: homens e mulheres caíram no chão como uma pista de boliche. As avós dançarinas de Milwaukee, as avós dançarinas de Milwaukee, postam uma postagem em sua página do Facebook: Alguns membros de nosso grupo e outros voluntários foram afetados. Estamos esperando para saber suas circunstâncias. Os investigadores prenderam um dos suspeitos e recuperaram o SUV. Existem outros parceiros? Absolutamente não, mas Thompson acrescenta que a investigação é fluida.

A rua principal da cidade está fechada E os investigadores continuam suas descobertas. Finalmente atirei nele. O delegado confirma que foi o agente que usou a arma: três disparos para tentar impedir que o carro escapasse do recinto fechado. Teremos que esperar até sabermos oficialmente a identidade da pessoa presa e as razões de seu ato criminoso. Thompson definiu a próxima atualização 13 na segunda-feira, 22 de novembro (20 na Itália).

Apenas para dar um elemento de contexto: Waukesha tem apenas 70 anos quilômetros de Kenosha, onde na sexta-feira passada um júri absolveu Kyle Rittenhouse, o adolescente miliciano que matou dois manifestantes, durante confrontos em agosto de 2020. Mas, por enquanto, deve ser enfatizado que não há indicação de uma ligação entre a tragédia de Waukesha e a sentença de Kenosha . Vídeos online, informações preciosas, inferências, mentiras e exploração política estão interligados. Deve-se ter cuidado ao escolher notícias bem fundamentadas ou rumores confiáveis. À noite, a Casa Branca emitiu um comunicado: O presidente foi mantido informado sobre os acontecimentos e disponibilizou toda a assistência possível às autoridades de Waukesha. Agentes do FBI já estão em campo.