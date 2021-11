Covid, Alemanha em crise negra: ‘Médicos forçados a escolher quem tratar na Saxônia’. Ministro: “No final do inverno, todos vacinados, curados ou mortos.”

o Alemanha Um passo de um situação catastróficaE Um termo já usado nos últimos dias por Anestesiologistas Os alemães durante a chanceler Angela Merkel Fale sobre um momento dramático Hoje, alerta, as medidas “não chegam”. A crise negra se resume nas palavras do ministro da Saúde Jens Span E nas decisões práticas – Escolha quem tratar e quem não tratar, com base nas chances de sucesso dos tratamentos – para os quais os médicos Saxônia nos próximos dias. “Quase todos os alemães” em fim do inverno Eles serão SérumE curado NS morto “Span explicou.

O ministro admitiu que algumas pessoas sabiam sarcástico Vê-lo: “Mas é verdade. Com o variável delta É muito provável que seja altamente contagioso e por isso recomendamos a vacinação com tanta urgência ”, defendeu também o recurso à reforço Para quem já tomou a dose anterior há mais de seis meses, a fim de reduzir risco de sintomas graves. Merkel disse que as medidas atuais para combater a Covid ‘Eles não são suficientes’ para enfrentar a gravidade da situação. Em declarações ao Conselho de Administração da CDU, segundo fonte citada Urso“Temos uma situação que é mais do que qualquer coisa que temos até agora”, explicou o chanceler, que participou da reunião.

Para o chanceler, nem mesmo a regulamentação que exclui a vida pública i Não vacinado Será o suficiente. Confirmado nas últimas 24 horas na Alemanha 30.643 aprox E 62 mortes, segundo dados oficiais divulgados pela Instituto Robert Koch, a agência mandatada pelo governo de Berlim para monitorar o progresso da epidemia no país. Isso é 7.036 casos Covid-19 a mais do que no domingo passado, quando 23.607 novas infecções foram relatadas. EU ‘Drop off De 100.000 residentes em sete dias, atingiu um nível recorde 386,5 De 372,7 no dia anterior, explica Rki.

E depois dos casos de pacientes da Baviera Transferir Em outras regiões, bem como no exterior, incluindoTirol do SulAgora, são os médicos da Saxônia, uma das regiões mais atingidas pelo ressurgimento da epidemia, que dão o alarme sobre a situação crítica dos hospitais. Um momento tão dramático, em que existe o perigo de se recorrer à triagem na enfermaria, como explicou o chefe da Câmara Regional dos Médicos, Eric Budendyk, Conversando com NDR. InformaçõesEle explicou: Se a situação não mudar, será preciso pensar em quem deve ser tratado e quem não deve ser tratado. “A triagem precisa ser realizada – explicou Budendyk – e falaremos sobre isso esta semana com meus colegas e colegas nos hospitais.”

De acordo com uma pesquisa divulgada por UrsoDiante da deterioração da situação de saúde, 62% dos alemães apoiam a introdução de Base 2G – Entrada de vacinação ou recuperação – vs. estabelecimentos comerciais. Apenas 31% da amostra discordou desta medida, enquanto 7% Não toma posição nenhuma. Regiões particularmente afetadas pela epidemia, como a Saxônia, forneceram uma base 2G para retalho Exceto para lojas que vendem mercadorias primeira necessidade NS Oposto.