Uma nova pesquisa mostrou que o pão contém álcool e pode, portanto, representar um perigo para adultos e crianças. Essa é a verdade.

O pão é um alimento popular e versátil: pode ser consumido sozinho ou com diversos pratos. Entre os tipos de pão mais populares estão o pan boletto e o pão de forma, que serve para preparar pão torrado e fazer molho de tomate ou recheado como sanduíches ou aperitivos.

Embora sejam bons e combinem com tudo, existe o problema de serem tratados com álcool etílico (também conhecido como etanol), que pode ser prejudicial à saúde de adultos e crianças.

O álcool etílico no pão pode ser prejudicial?

Você provavelmente já leu muitas vezes a frase “tratado com álcool etílico” no rótulo de um pão ou de uma forma de pão. Mas mesmo quem não costuma conferir os rótulos vai notar o aroma especial liberado ao abrir a embalagem de um destes alimentos: É exatamente o cheiro característico do álcool.

O álcool etílico tem duas finalidades muito específicas: É usado para evitar a propagação de mofo E para Garantimos sempre fatias macias, húmidas e prontas a usar. Porém, quem está se perguntando se essa substância faz mal à saúde pode ficar tranquilo: a quantidade e a qualidade do álcool etílico utilizado nesses produtos não oferece risco à saúde humana.

Na verdade, numa panela Paulito existe uma quantidade de álcool etílico que não ultrapassa 2% do peso total expresso em qualidade seca. Além de É utilizado apenas na superfície e não na massa de pão. O etanol é um álcool alimentar e isso o torna inofensivo se estiver presente em pequenas quantidades. Pode acontecer que, vários dias após a abertura do produto ou se este não tiver sido armazenado corretamente, apareça bolor no pão: isto significa que o etanol perdeu as suas propriedades antimicrobianas e o alimento obviamente não pode ser consumido.

É isso É importante armazenar a bandeja de bolito e o pão embalado da forma mais adequada Ou seja, deixe-o em sua embalagem original, bem fechada, para que não entre ar. Deve então ser armazenado em locais frescos e secos, longe de fontes de luz e calor. Se forem produtos caseiros, podem ser armazenados embrulhados em filme plástico ou saco de papel e consumidos em até 3 dias. Em vez disso, evite a geladeira, pois a baixa temperatura deixará o pão duro antes do tempo.