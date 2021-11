Israel, ataque ao Monte do Templo: Um civil morto, três feridos (incluindo dois oficiais). Um homem-bomba foi martirizado: “Ele era um líder do Hamas”

uma pessoa morreuEnquanto três outros (incluindo dois policiais) ficaram feridos em A Armadilha com armas de fogo em Praça da Mesquita (s Monte do Templo para judeus), um Jerusalém. Assim, o lugar sagrado das três principais religiões monoteístas retorna manchado de sangue, de tensão Israel NS Cisjordânia Isso o coloca em risco de voltar aos níveis de alarme novamente.

Enquanto uma reconstrução inicial falava de agressores, apenas uma pessoa, mais tarde morta pelas forças de segurança, parece ter lançado o ataque. Os primeiros esclarecimentos também atingiram a dinâmica. Alguns meios de comunicação afirmaram que foi um ataque de braços, outros relataram golpes de faca. Em seguida, espalhou-se a notícia de que um dos agressores estava armado com um veículo Arma do gustavEnquanto o outro usou apenas uma arma branca. Na verdade, o único agressor que Ele estava vestido como um judeu ortodoxo Quem quer que fosse um membro do Hamas atacou um usuário Beretta M12.

Ele se alegra com a organização terrorista da qual está falando ‘gesto heróico’Como disse o palestrante, Hazem Qassem. Ele acrescentou: “Nossa cidade sagrada – acrescentou – vai continuar a luta até que o ocupante seja expulso”, antes de explicar que o homem, Fadi Abu Shedam42 anos do campo de refugiados peludo (Jerusalém Oriental), foi um dos líderes do Hamas. Suporte semelhante também veio de Jihad Islâmica, que de acordo com as raízes deste ataque – o segundo nos últimos dias – há um “episódios de reprodução Terror por colonos e os deuses Soldados israelenses na Cisjordânia e demolindo casas palestinas em Jerusalém “.

As investigações em andamento confirmam que o autor do ataque Ele era um seguidor do Hamas.Como o Ministro de Segurança Interna de Israel disse a repórteres, Omar Barlev. Toda a arena, como acontece em períodos de tensão máxima, foi fechado para visitas Judeus para garantir a segurança dos cidadãos.

Primeiro ministro, Naftali Bennett, informou que houve “uma resposta rápida” das forças de segurança que “neutralizaram o terrorista”, acrescentando que haviam dado instruções para “Aumente o status de alerta para evitar novos ataques”.