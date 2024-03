EUA: O navio bateu em um pilar e a ponte de Baltimore desabou. Seis desaparecidos – América do Norte

Ponte Francis Scott Key em Baltimoreuma das pontes mais longas, famosas e importantes da América, sobre a baía que deu origem ao hino nacional do país, Ele desabou como um castelo de cartas em 20 segundos depois que uma de suas torres centrais Ele colidiu com um navio porta-contêineres gigante, que pode ter enfrentado problemas ao sair do porto.

Num vídeo chocante, imagens captadas por uma câmara de vigilância fixa em todo o mundo mostraram a elegante estrutura de aço branco pendurada e a desmoronar acima da carga e da sua montanha de contentores coloridos. Atualmente, o balanço inicial aponta para 6 pessoas desaparecidas, enquanto duas pessoas foram resgatadas, uma das quais em estado grave.. Eram cerca de duas dezenas de trabalhadores que reparavam o pavimento da ponte no momento do acidente, mas também havia pelo menos sete veículos, incluindo um camião, que caiu 60 metros no rio Patapsco abaixo.

Felizmente era uma e meia da manhã, caso contrário haveria o risco de uma tragédia muito pior, tendo em conta que por ali passam mais de 30 mil veículos todos os dias. As operações de busca, envolvendo barcos e helicópteros, decorrem numa corrida desesperada contra o tempo, dificultada por fortes correntes. Outra preocupação é a temperatura da água, em torno de 3 graus, com risco de hipotermia para qualquer sobrevivente. Nenhum dos 22 tripulantes do cargueiro indiano Dali que colidiu com a ponte ficou ferido.

Embora o FBI participe na investigação, as autoridades descartaram a possibilidade de um ataque terrorista. Joe Biden, falando ao vivo na Casa Branca depois de ordenar a disponibilização de todos os recursos federais para lidar com a resposta de emergência, confirmou: “Parece desde a primeira investigação que foi um acidente horrível e não há indicações de atos intencionais. ” , desde a busca até a rápida reativação da porta. O Presidente também prometeu uma visita o mais rapidamente possível e que o governo cobriria todos os custos de reconstrução. Os danos diretos e indiretos são estimados em vários bilhões de dólares. O tráfego automóvel já está paralisado e o porto, um dos principais portos do país, está paralisado.

Enquanto isso, as possíveis causas do acidente estão sendo investigadas. A nave de Dali, pilotada por pilotos locais, parece ter perdido potência e descarrilado pouco antes da colisão. Ele também enviou um pedido de socorro e lançou âncora ao mar, mas provavelmente estava viajando rápido demais para mudar de direção. As autoridades de Maryland relataram um “problema de energia”. Nas imagens, o cargueiro também pode ser visto emitindo uma nuvem de fumaça escura antes da colisão. A queda de energia parece ter ocorrido à 1h24, horário local, por aproximadamente 60 segundos. Um minuto depois, uma fumaça preta emanou do navio. As luzes se apagaram novamente pela segunda vez dois minutos antes do impacto. Daly atingiu a ponte à 1h28, cerca de meia hora depois de deixar o porto de Baltimore, e a ponte desabou quatro segundos depois.

A carga, com bandeira de Singapura e destinada ao Sri Lanka, é propriedade da Grace Ocean Pte Ltd. e gerida pelo Synergy Marine Group, que por sua vez a fretou à gigante marítima dinamarquesa Maersk. O navio já tinha estado envolvido num acidente em 2016 em Antuérpia, na Bélgica, onde a proa do navio colidiu com a lateral do cais ao sair do porto, resultando em graves danos em vários metros do casco. O comandante foi responsabilizado, mas o acidente não resultou em vítimas ou vítimas.

No entanto, a ponte passou por uma inspeção de segurança conduzida pelo Departamento de Transportes dos EUA no ano passado com resultados “satisfatórios”. Infelizmente, a sua estrutura estendida com todos os elementos interligados não resistiu ao impacto violento. É uma obra-prima da engenharia, com 2,5 quilômetros de extensão e quatro faixas em cada sentido. Foi inaugurado em 1977, tornando-se um dos principais centros de tráfego da costa leste. Seu nome é uma homenagem ao poeta Francis Scott Key, que em setembro de 1814 – perto do que se tornou o local da ponte – testemunhou o bombardeio do Forte McHenry pelos navios britânicos na Batalha de Baltimore e foi inspirado pelo poema mais tarde renomeado como “A Ponte”. The Star-Spangled Banner, o hino nacional desde 1931.

