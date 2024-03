EUA: Colidiu com um navio cargueiro e a ponte de Baltimore desabou. Duas pessoas resgatadas e cerca de vinte desaparecidas – América do Norte

a Ponte Francis Scott Key de BaltimoreNo estado norte-americano de Maryland, Ele desmaiou à noite Depois de colidir com um navio cargueiro com bandeira de Cingapura. Duas pessoas foram resgatadas e cerca de vinte pessoas estavam desaparecidas. A colisão ocorreu por volta de 1h30 (6h30 na Itália).

O navio porta-contentores tinha “perdido propulsão” ao sair do porto e comunicou o facto às autoridades Ele estava perdendo o controle. A ABC relatou isso citando a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura. A rede de televisão disse: “O navio informou ao Departamento de Transportes de Maryland que havia perdido o controle e que era possível uma colisão com a ponte”.

As equipes de resgate confirmaram a presença de veículos no rio Patapsco, mas ainda não está claro quantos: a informação foi afirmada pelo chefe dos bombeiros da cidade, James Wallace, em entrevista coletiva, informou a CNN. “Nosso sonar detectou veículos submersos, que ainda não contamos”, disse Wallace. A mídia americana já havia noticiado que pelo menos sete veículos haviam caído no rio.

A secretária de transportes de Maryland confirmou que ela estava lá no momento do colapso Um grupo de trabalhadores na estrutura Sem especificar o número. Ele acrescentou que os trabalhadores estavam realizando reparos na superfície da estrada quando o cargueiro Dali colidiu com um pilar, causando o colapso da ponte. Também havia alguns veículos na ponte, incluindo o que parecia ser um caminhão que caiu na água e que aparentemente foi identificado pelo sonar dos bombeiros.

“Esta é uma tragédia indescritível. Nossos pensamentos estão com as pessoas envolvidas”, disse o prefeito da cidade de Baltimore, Brendon Scott, comentando o colapso da ponte em uma entrevista coletiva.

Não parece haver feridos a bordo do cargueiro que colidiu com a ponte. O secretário de Transportes de Maryland, Paul Wedefeld, disse isso na CNN.

Todas as estradas que levam a Baltimore foram fechadas. A I-695, que usava a ponte para os motoristas cruzarem o porto e evitarem o centro da cidade, também foi fechada.

vídeo Uma colisão com um navio de carga causa o colapso de uma ponte em Baltimore

dinâmica – O navio Daly que causou o colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore parece ter perdido energia e descarrilado antes de colidir com uma das torres da ponte. Num vídeo captado por câmaras de segurança, o navio cargueiro, que transportava vários contentores com destino a Colombo, no Sri Lanka, também pode ser visto emitindo uma nuvem de fumo escuro antes da colisão. A queda de energia parece ter ocorrido às 01:24:32, horário local, por aproximadamente 60 segundos. Um minuto depois, uma fumaça preta emanou do navio. As luzes se apagaram novamente pela segunda vez dois minutos antes do impacto. Daly atingiu a ponte às 01h28min44seg, cerca de meia hora depois de deixar o porto de Baltimore, e a ponte desabou quatro segundos depois. a Grande mancha de óleo diesel Eles foram relatados no rio Baltimore.

Foi declarado estado de emergência



O governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência após o colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore. “Montamos uma equipe multiagências para implantar rapidamente os recursos federais fornecidos pela administração Biden à medida que continuamos a nos envolver com prestadores de ajuda humanitária e a avaliar e responder a esta tragédia”, disse Moore.

“Um evento na categoria de perda de massa”



Kevin Cartwright, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Baltimore, disse que era muito cedo para confirmar o número de vítimas, mas descreveu o colapso da ponte Francis Scott Key como um “evento de vítimas em massa”. Cartwright disse que suas forças agora estão focadas em resgatar aqueles que estão na água. A temperatura da água no porto de Baltimore é atualmente de 9 graus Celsius, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. O perigo para quem caiu na água e sobreviveu é a hipotermia.

A Ponte Baltimore foi inaugurada em 1977 e tem 2.632 metros de comprimento



A ponte Francis Scott-Key foi inaugurada em 1977. Na época de sua inauguração, o The New York Times escreveu que proporcionaria aos motoristas que viajavam ao longo da costa leste dos Estados Unidos “uma alternativa atraente” ao túnel do porto de Baltimore, sempre entupido de tráfego. .

O custo da ponte naquela época era de US$ 141 milhões, equivalente a US$ 735 milhões hoje.

A ponte Francis Scott Key tem 2.632 metros de comprimento. A taxa média de trânsito é de 11 milhões de veículos anuais, e é um dos métodos aprovados para o transporte de mercadorias perigosas pelo Porto de Baltimore, que não pode passar pelos dois túneis que levam o nome de Porto de Baltimore e Forte McHenry. O arco central onde o cargueiro Dali colidiu tem 366 metros de comprimento, o terceiro mais longo do mundo. A construção, o trecho final da Baltimore Road, custou US$ 141 milhões na época.

Tajani no acidente da ponte e “Itália está perto dos Estados Unidos”



“Rezando pelas vítimas do trágico acidente ocorrido na ponte de Baltimore. Com a esperança de que os desaparecidos estejam bem, expresso em nome do governo italiano a nossa proximidade com os Estados Unidos”: escreveu o Ministro das Relações Exteriores e Vice-Primeiro Ministro Antonio Tajani isso ligado.

