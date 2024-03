As Nações Unidas aprovam uma resolução de cessar-fogo, com a abstenção dos Estados Unidos na votação. A raiva de Netanyahu – Corriere.et

Tel Aviv – Conselho de Segurança emAs Nações Unidas concordaram com isso ontem Precisão O que leva Israel a duvidar.Ao longo do último meio século Isso nunca aconteceu. Os Estados Unidos usaram o seu poder de veto mais de 50 vezes. Ontem, pela primeira vez, abstiveram-se na votação. Portanto, foi aprovado por 14 votos (mais Não votar na América) O texto que pergunta sobre “Cessar-fogo imediato durante o mês do Ramadã O que então leva a um Permanente e sustentável” e “a libertação imediata e incondicional de todos os reféns”. Precisa expandir o fluxo Assistência humanitária E fortalecer Proteção de civis em todo o setorpara”.

Não é uma ordemNão há ameaças nem ultimatos, apenas a boa reputação de Israel é prejudicada. As Nações Unidas pedem-lhe que o faça Pare o progresso Na Faixa de Gaza e permissão Distribuição de alimentos Para combater a desnutrição, que põe em perigo a vida de dois milhões de habitantes de Gaza presos na Faixa. lá A decisão também diz outras coisasÉ inútil se visar o Hamas, que já carrega a designação de organização terrorista, mas incomoda o Estado judeu, a única democracia no Médio Oriente. Fale, por exemplo, sobre Cumprimento das obrigações do direito internacional Em relação a todas as pessoas detidaspara” (Ou seja, acusa os sistemas prisionais israelitas, bem como as prisões nos túneis do Hamas) ou “denuncia” ataques contra civis (e, portanto, bombardeamentos israelitas) e actos de terrorismo (mas sem se referir explicitamente ao ataque relâmpago de 7 de Outubro). Isto é algo que Israel critica há muito tempo nas Nações Unidas.

No Mundo islâmico A decisão foi saudada como vitória. Para o embaixador francês, "acabou". Silêncio absoluto das Nações Unidas» Contudo, a reacção de Israel foi teimosa.

o Ministro da Defesa Yoav corajoso Ele mencionou que Ele acrescentou: “Israel não tem o direito moral de parar os combates Enquanto alguns reféns ainda estão nas mãos do Hamas. Agiremos contra terroristas Em todos os lugares, incluindo lugares onde ainda não fomos.” Talvez uma referência à cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, ou aos países de exílio de alguns dos líderes do movimento islâmico, como a Turquia ou o Qatar.

o Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu De Jerusalém ele disse que “O fracasso do veto americano é um claro declínio.” Em comparação com as posições anteriores de Washington, em vez de se encontrar com os seus aliados, voltou a fechar-lhes a porta na cara. Como reação inicial à votação, ele fez exatamente isso Ele ordenou que os delegados que haviam voado para a América voltassem para casa. Eles deveriam ter discutido planos militares para a guerra a nível técnico Ocupação de RafahExplique aos céticos generais americanos para onde Israel pretende transferir o milhão e meio de refugiados palestinos residentes em Rafah e como tentará minimizar as baixas civis. o Estados Unidos da América Várias vezes hoje em dia e em vários níveis Eles desaconselharam a operação Considerando que era muito perigoso para os civis, ela quis sugerir alternativas. A Casa Branca saudou a conclusão do diálogo com o governo israelita de uma forma “decepcionante” e breve.

para'Embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-GreenfieldEle explicou que se absterNão é uma mudança de direçãoL. Surge um veto em vez de um voto a favor Desacordo sobre algumas frases", Mas "cessar-fogo No entanto, você pode começar imediatamente Depois que os reféns foram libertadosL. A distância entre Washington e o Estado Judeu nunca foi tão grande.

agitação Ela disse que estava imediatamente disponível para um Troca de refénsMas apenas “quando o cessar-fogo começar”. Ou seja, a decisão Não levará à cessação dos combates ou à libertação de reféns.