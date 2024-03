Ataque à Câmara Municipal de Crocus, Putin admite origem islâmica mas ainda acusa Kiev – Notícias

Três dias após o massacre, Vladimir Putin dirigiu-se mais uma vez aos russos, e ao mundo inteiro, para admitir que o ataque à Câmara Municipal de Crocus foi realizado por “extremistas islâmicos”. Mas, ao mesmo tempo, levantou dúvidas sobre Kiev, dizendo que a investigação teria de descobrir “quem instigou” o massacre. “Devemos responder à pergunta por que os terroristas estão a tentar ir para a Ucrânia e quem os esperava lá”, disse o presidente numa reunião com os seus assessores sobre as medidas a tomar após o ataque, em que o número de mortos subiu para 139. . Enquanto cerca de cem feridos ainda estão no hospital.

Ele acrescentou que o ataque foi “para intimidar a Rússia e a questão é quem se beneficia com isso”, acusando os Estados Unidos de “tentarem convencer a todos” de que Kiev não teve nenhum papel no massacre. Ele então ordenou que seus homens o informassem constantemente sobre o andamento das investigações sobre os terroristas presos, bem como sobre seus “instigadores”.

vídeo Massacre em Moscou, procissão de cidadãos ao local do ataque

Os quatro tadjiques acusados ​​do crime compareceram com rostos inchados e olhos esbugalhados, e um deles até em cadeira de rodas, perante o tribunal de Moscovo, que transformou a detenção em prisão. Imagens transmitidas pela televisão estatal confirmam os rumores sobre a tortura a que os detidos foram submetidos. Num videoclip que circulou nos últimos dias, cuja autenticidade não pode ser confirmada, um dos arguidos aparece com a orelha cortada e um dos quatro arguidos apareceu na sala do tribunal com uma ligadura branca transparente num dos lados da a sua cabeça. Quando questionado sobre as queixas, um porta-voz do Kremlin não quis comentar. Dmitry Peskov rejeitou a questão, dizendo: “Deixo esta questão sem resposta”. Quem entre nós nem quis comentar as possíveis responsabilidades do ISIS, cuja filial afegã assumiu a responsabilidade pelo massacre. O porta-voz da política externa da União Europeia, Peter Stano, sublinhou que “não há provas de que a Ucrânia esteja de alguma forma ligada a estes ataques”, apelando ao governo russo “para não usar os ataques terroristas em Moscovo como desculpa ou motivo para aumentar a agressão ilegal contra Ucrânia.” Nem usá-lo como desculpa para aumentar a repressão interna.” As declarações de Antonio Tajani têm o mesmo tom. “Putin – disse o presidente de Varnesina – não deve usar o ataque para escalar o conflito e atingir ainda mais a Ucrânia. Repito, não temos provas de que a Ucrânia estivesse por trás do ataque.” Quanto a Moscovo, quem não recuou até agora nas declarações inflamadas é Dmitry Medvedev. “Eles deveriam ser mortos?”, perguntou o ex-presidente, e depois respondeu. sem hesitação: “Isto é necessário”. Mas o que é muito mais importante é matar todas as pessoas envolvidas. todos. “Aqueles que pagaram, aqueles que simpatizaram, aqueles que ajudaram. Devemos matar todos eles.” Assim, Medvedev juntou a sua voz aos membros do Parlamento e do poder judicial, após os últimos dias, que propuseram a reintrodução da pena de morte. Mas o jornal Vedomosti salienta que mesmo neste caso os atacantes do Crocus não conseguiriam subir no cadafalso. Isto porque, mesmo que a necessária reforma constitucional para regressar à pena de morte seja aprovada, esta não pode ser aplicada retroactivamente.

A nível judicial, o tribunal de Moscovo que examina o caso transferiu a detenção de outros três suspeitos, também de origem tadjique, que não são acusados ​​de participação material no massacre, para detenção por pelo menos dois meses.

ANSA ANSA Tajani: Nada prova o envolvimento de Kiev no ataque a Moscou – Notícias – Ansa.it “Neste momento, tudo aponta para o ramo afegão do ISIS” (ANSA)

ANSA ANSA Dois mísseis balísticos russos abatidos sobre Kiev – Notícias – Ansa.it Cinco pessoas ficaram feridas em consequência dos destroços das explosões. Kuliba: “É por isso que precisamos de defesa aérea” (ANSA)

Réus no tribunal mostram sinais de espancamentos, ferimentos e possível tortura



Seus rostos estavam inchados, com hematomas e marcas de cortes, e um deles até foi levado para o tribunal em uma cadeira de rodas, vestindo uma bata e calças de hospital. Assim, das imagens que circulam nos meios de comunicação internacionais, aparecem os quatro suspeitos do massacre da Câmara Municipal de Crocus, todos acusados ​​de terrorismo e que se encontram em prisão preventiva até julgamento.

Dalirdzhon Barutovich Mirzoyev, 32, Saeidkarami Mrudali Rashabalizoda, 30, Shamsuddin Faridoni, 25, e Muhammadsubir Faizov, 19, são os nomes dos detidos, todos portadores de passaporte tadjique. A Sky News informou que Faizov foi levado ao tribunal diretamente do hospital em uma cadeira de rodas, seu rosto apresentava uma série de cortes e uma enfermeira ficou com ele durante a audiência.

Canais pró-Rússia do Telegram publicaram fotos de tortura durante interrogatórios pelos serviços de segurança. Em particular, uma foto mostra um homem deitado no chão com as calças abaixadas, aparentemente conectado por fios elétricos a um “dispositivo de comunicação militar TA-57, usado pelas forças de segurança para tortura com choques elétricos”, escreveu Meduza, segundo Meduza. Nenhum dos cabos “parece estar conectado aos órgãos genitais”.

Macron: ISIS fez várias tentativas na França



O ramo do ISIS “envolvido” no ataque que matou 137 pessoas em Moscovo tinha “realizado várias tentativas” no “território” francês nos últimos meses: anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, depois de suscitar críticas da oposição. -A preparação para o terrorismo está ao mais alto nível.

O presidente disse: “Propusemos aumentar a cooperação com os serviços russos e os nossos parceiros na região”.

Um francês ao chegar à Guiana Francesa. “Devemos evitar qualquer exploração ou distorção, mas devemos fazê-lo

“Exigente e eficaz”, acrescentou.

vídeo Macron: ISIS fez várias tentativas na França

Reprodução © Direitos Autorais ANSA