“A Rússia está atacando com mísseis hipersônicos e Kiev precisa de nós.”

11 pessoas ficaram feridas em Mykolaiv e houve queda parcial de energia em Odessa

Um ataque noturno de drones russos no sul da Ucrânia feriu 11 pessoas e deixou partes de Odessa sem energia. O anúncio foi feito pelas autoridades ucranianas. As Forças de Defesa do Sul da Ucrânia disseram que “várias ondas” de drones foram lançadas do Mar Negro e oito deles foram abatidos nas regiões de Mykolaiv e Odessa. Os destroços de um drone interceptado caíram sobre um prédio residencial na cidade de Mykolaiv, causando um incêndio que feriu 11 pessoas, duas das quais foram levadas ao hospital, segundo o governador regional Vitaly Kim. O ataque de drones também atingiu uma instalação de energia no Oblast de Mykolaiv, causando a extinção de um incêndio, disseram as Forças de Defesa do Sul no Telegram. Embora não tenham sido registadas vítimas em Odessa, a infra-estrutura eléctrica foi danificada durante o ataque, causando cortes de energia.