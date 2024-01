A polícia alemã confiscou Bitcoin no valor de cerca de 2 bilhões de euros

O Departamento de Polícia Criminal do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, na terça-feira Ele disse 50.000 bitcoins, equivalentes a cerca de 2 mil milhões de euros, foram apreendidos no âmbito de uma investigação sobre a alegada utilização não autorizada de obras protegidas por direitos de autor para fins comerciais e uma subsequente quadrilha de branqueamento de capitais. A polícia acrescentou que estava investigando dois homens de 40 e 37 anos que eram suspeitos de operar um site de hackers até o final de 2013: os suspeitos teriam comprado bitcoins com o dinheiro ganho com essa atividade. Segundo as autoridades alemãs, esta será a maior apreensão deste tipo na Alemanha.

A polícia da Saxônia disse em comunicado que “o acusado transferiu voluntariamente os bitcoins” para a Polícia Criminal Federal (BKA), mas ainda não foi decidido o que fazer com eles.

Recentemente, aumentaram as investigações sobre lavagem de dinheiro por meio da compra de criptomoedas, especialmente Bitcoin, que é a criptomoeda mais popular do mundo. As criptomoedas não estão sujeitas às leis que regulam os mercados financeiros e isto por si só é um elemento de risco. As autoridades de supervisão também sempre expressaram dúvidas sobre a segurança e fiabilidade das plataformas em que a negociação ocorre. Devido à forma como as criptomoedas são estruturadas, acredita-se que a detecção de fraude, manipulação e elementos de risco seja mais difícil do que a detecção de instrumentos financeiros tradicionais.

