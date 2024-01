Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Viena: “O exército está pronto para enfrentar a guerra.” Lavrov: “Não atacaremos outros países”

• Zelensky: “Sem a ajuda americana, toda a Europa permanecerá sozinha no confronto com Putin.”

• O Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro reúne-se com Kuleba na Ucrânia. Budapeste dá luz verde à ajuda da UE.

• O Kremlin: “Putin estará em Türkiye em Fevereiro para discutir a Ucrânia.”

• A economia russa é mais forte do que as sanções? O que está escondido por trás dos números de Putin.

10h31 – Lavrov: É ridículo dizer que depois da Ucrânia atacaremos os países da OTAN

As recentes advertências de líderes e generais ocidentais de que a Rússia pretende atacar os países da NATO depois da Ucrânia são “ridículas”. Isto foi afirmado hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, durante uma mesa redonda com diplomatas sobre a situação na Ucrânia. A agência citou Lavrov dizendo: “Dizem que se a Rússia vencer e defender os seus interesses nesta guerra, os Estados Bálticos, a Suécia e a Finlândia serão os próximos”. impostoLembrando que o presidente dos EUA, Joe Biden, também apoiou esta hipótese. O Ministro das Relações Exteriores da Rússia disse: “O absurdo de tais declarações é claro para todos, para qualquer pessoa que tenha a menor compreensão da história e compreenda os objetivos que estabelecemos publicamente para nós mesmos”.

10h30 – Viena: O exército está pronto para enfrentar a guerra

O exército austríaco deve organizar-se porque “a guerra regressou como uma dimensão da política”. Isto foi dito por um oficial superior, o major-general Peter Vorhofer, ao jornal Tiroler Tageszeitung. Outro general, Günter Hofbauer, tinha a mesma opinião: “A Bundeswehr deve estar preparada para enfrentar a guerra”. Forhofer, que chefia o departamento de segurança do Ministério da Defesa em Viena, espera “pelo menos duas décadas” de instabilidade militar no mundo. Ele acredita que o risco de confronto militar entre a Rússia e a União Europeia é “muito elevado”. Segundo Hofbauer, encontramo-nos numa fase em que “não há mais guerra, mas também não há mais paz real”.

09h29 – Kiev: 15 drones russos abatidos de 35 aviões suicidas lançados READ Israel - O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | O Hezbollah atacou suas posições após lançar os foguetes. Rei da Jordânia: “A região pode explodir devido às violações de Israel”

As forças ucranianas abateram 15 dos 35 drones Shahed lançados pela Rússia durante a noite. Isto foi relatado pela Força Aérea em Kiev, explicando que Moscou lançou os drones de três direções: Primorsko-Akhtarsk no território russo de Krasnodar, a cidade russa de Kursk e o Cabo Chuda na península ocupada da Crimeia. As forças russas também atacaram com dois mísseis S-300, visando a região de Donetsk. Segundo a Força Aérea, as defesas ucranianas abateram 15 drones nas províncias de Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson e Kiev. Um grupo de drones atacou áreas da linha da frente, visando infra-estruturas energéticas, bem como instalações civis e militares perto da linha da frente e da fronteira russa.

08h58 – Kiev: 960 soldados russos foram mortos no último dia

A Rússia perdeu 384.140 soldados na Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. Isto foi relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, atualizando o número de perdas de Moscou com 960 vítimas no último dia. De acordo com dados não verificados, a Rússia também perdeu 6.300 tanques, 11.725 veículos blindados de combate, 12.191 veículos de combustível e tanques, 9.144 sistemas de artilharia, 972 sistemas de lançamento múltiplo de mísseis, 663 sistemas de defesa aérea, 332 aeronaves, 324 helicópteros e 7.084 drones. 23 aeronaves. Barcos e submarinos.

07h22 – Zalozhny Rumores de sua despedida e uma crise na defesa ucraniana. Porta-voz de Zelensky: “Um mentiroso”

(Por Lorenzo Cremonesi, enviado ao DniproQuase dois anos depois da invasão militar desejada por Vladimir Putin, o governo ucraniano revela dúvidas e fragilidades internas que exigem soluções rápidas no terceiro ano de guerra. Os rumores que ontem se espalharam nos corredores do poder em Kiev sobre a possível demissão do Chefe do Estado-Maior General Valery Zalozny foram imediatamente negados pelos porta-vozes do Presidente Volodymyr Zelensky. Mas certamente não é a primeira vez que esta questão é levantada e revela divergências e tensões contínuas entre círculos associados ao presidente e líderes militares, especialmente em conjunto com a controversa lei que está a ser preparada para expandir o serviço militar obrigatório na sua esteira. É uma necessidade vital fortalecer as fileiras do exército, que está esgotado e esgotado por dois anos de combates. READ Ucrânia: Mísseis em Kyiv e Lviv. Usina elétrica de Zaporizhzhia em modo de blecaute completo - o mundo

05h50 – Defesa Russa: 21 drones ucranianos foram abatidos durante a noite

O Ministério da Defesa russo anunciou que as defesas aéreas do país abateram 21 drones ucranianos durante a noite na península ocupada da Crimeia e em quatro regiões russas: informou a TASS. «Ontem à noite, uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones contra instalações no território da Federação Russa – lemos num comunicado – foi interrompida. Os sistemas operacionais de defesa aérea destruíram 21 drones ucranianos sobre o território da República da Crimeia (11), Belgorod (5), Bryansk (3), Kaluga (um) e Tula (um).

05h14 – Ataque russo em Avdiivka, mulher de 59 anos morre

Uma mulher de 59 anos morreu ontem em Avdiivka, região de Donetsk, Ucrânia (leste), em consequência do bombardeamento russo: o anúncio foi feito pela porta-voz da Procuradoria Regional, Anastasia Medvedeva, segundo o Ukrinform. “Por volta das duas horas da tarde, as forças russas atacaram novamente Avdiivka, provavelmente com artilharia. Medvedeva disse que uma mulher de 59 anos foi ferida por um fragmento de bala que atingiu o chão de uma casa particular. Ele acrescentou que a mulher foi internada no hospital, mas morreu devido aos ferimentos.

02h49 – Zelensky aposta em drones: Enfrentaremos a Rússia

Um dos principais objetivos da Ucrânia para este ano é acompanhar a Rússia nas operações de drones, cuja produção será significativamente aumentada: isto foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, conforme noticiado pela mídia local. “Quanto mais bem sucedidos forem os drones ucranianos, desde FPV (“visão em primeira pessoa” ou guiada por vídeo, ed.) até drones estratégicos, mais vidas dos nossos guerreiros salvaremos”, disse o presidente, acrescentando que tinha um vídeo na mão. Conferência com a liderança militar ucraniana e inteligência sobre a produção e fornecimento de drones para o exército. Em 19 de dezembro, Zelensky anunciou que a Ucrânia produziria um milhão de drones em 2024. De acordo com o Ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, a Ucrânia produziu 50.000 drones FPV no mês passado e Kiev pretende aumentar a sua produção de drones em até dezenas de milhares por mês. . . READ No caso Orlandi, o Papa quer toda a verdade. O mundo está nos observando: não vamos esconder nada »- Corriere.it

02h46 – Blinken (EUA): Ucrânia se tornará membro da OTAN

As portas da NATO estão abertas e permanecerão abertas também para a Ucrânia, que se tornará membro da NATO”, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sem esclarecer como e quando isso poderá acontecer.



-Antony Blinken (foto da AFP)

02h44 – As exportações de armas dos EUA aumentam 50% em 2023

As exportações de armas dos EUA aumentaram 50% em 2023, para 81 mil milhões de dólares, após um salto na procura após a invasão russa da Ucrânia. A mídia noticiou isso. A administração Biden está a trabalhar para abrandar as vendas de armas russas no estrangeiro, como parte dos esforços para isolar Moscovo e enfraquecer as suas forças contra a Ucrânia. A Rússia tem sido o segundo maior exportador de armas do mundo há décadas, depois dos Estados Unidos, mas o seu papel enfrenta agora dificuldades à luz da guerra na Ucrânia, que está a consumir a sua capacidade de produção industrial.

01h58 – Explosões noturnas na região de Kiev