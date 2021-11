Resultados da Cúpula do G20 – Corriere.it

Orçamento da Cúpula de Roma: Clima, Deveres e Impostos para Multinacionais e Pressão sobre o Carvão

Sábado 30 e domingo 31 de outubro, em Roma, G20É um encontro entre os países mais ricos, economias emergentes e algumas instituições internacionais. Os tópicos da mesa eram muitos – e Aqui você encontrará os boletins dos diferentes líderes. Abaixo, porém, o ponto sobre os resultados alcançados.

Limiar de 1,5 grau

O líder enfatizou a meta do Acordo de Paris de manter o aumento médio da temperatura global abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais – e potencialmente menos de 1,5 grau.

Os países continuam comprometidos com o Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura global abaixo de dois graus e continuar os esforços para limitá-lo a 1,5 grau estipulado no documento final da cúpula. Que reconhece que: O impacto da mudança climática a 1,5 ° C é muito menor do que 2. Manter a meta de 1,5 ° C dentro do alcance requer ação direcionada e eficaz e compromisso de todos os países.

Falta referir-se ao ano de 2050 Como termo para redução de emissões (termo disputado pela China e Rússia, que se refere ao ano de 2060: aqui está a entrevista com o chanceler russo, Sergey Lavrov), estamos falando mais ou menos na metade do século. Um compromisso que permanece geral de acordo com a Oxfam, que está imediatamente solicitando uma revisão dos planos nacionais para atingir a meta.

De acordo com o último relatório do PNUMA sobre emissões globais, até 2030 as emissões devem ser reduzidas em 30% para atingir a meta de 2 graus e 55% para atingir a meta de 1,5 graus (até agora, os cortes de emissões pararam em vez de 7,5%).

Assinado no G20 Acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre direitos. Joe Biden anunciou a eliminação imediata das tarifas dos EUA sobre o aço europeu (25%) e o alumínio (10%) e a UE vai propor fazer o mesmo para 187 produtos dos EUA: de jeans a uísque bourbon de Kentucky. O fim do conflito perpétuo desencadeado por Donald Trump, que em 2018 ergueu barreiras comerciais primeiro com a China e depois com a Europa. Na União Europeia, os países mais afetados foram Alemanha, Holanda e Itália.

Após uma série de tentativas fracassadas de resolver a disputa amigavelmente, Bruxelas recorreu à Organização Mundial do Comércio e adotou medidas retaliatórias no valor de bilhões de dólares sobre as exportações dos Estados Unidos. O acordo firmado no G-20, em Roma, é um primeiro passo para a superação da fase contenciosa do conflito, com o objetivo de retomar uma trajetória de negociação que, por sua vez, permita que o intercâmbio entre os dois gigantes econômicos volte à normalidade.

Imposto mínimo global

Após anos de negociações, os líderes da reunião do Grupo dos Vinte em Roma concordaram com o imposto mínimo global, o sistema tributário internacional para tributar os lucros globais de empresas que afetarão particularmente os gigantes da web. É um imposto que permite que as empresas sejam tributadas mesmo em países onde têm lucros e não apenas naqueles onde os impostos residem; Além disso, para evitar que continuem a mudar sua administração fiscal para um país onde o melhor tratamento é oferecido, o imposto mínimo global permite que os países que hospedam empresas multinacionais com um faturamento de pelo menos 750 milhões de euros apliquem um imposto mínimo de 15% sobre os lucros .

pare o financiamento de carvão

Os líderes do Grupo dos Vinte países se comprometeram a interromper o financiamento de novas usinas a carvão no exterior até o final deste ano. Oxfam define suspensão parcial que apelou para uma ação semelhante também na frente doméstica e também se estendeu à eliminação gradual de outros combustíveis fósseis. Isso significa que as destrutivas usinas movidas a carvão podem ser construídas por mais dez anos, o que vai contra a meta de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius, observa a ONG.