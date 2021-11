O gesto com que humilha os índios – Libero Quotidiano

Donald Trump NS Melania Foi ofuscado pela polêmica sobre O gesto é considerado racista No decorrer partida de basel na Geórgia. O ex-casal presidencial compartilhou um gesto polêmico que foi lembrado no fim de semana “Foca Tomahawk” NS Atlanta Braves No jogo 4 do Campeonato Mundial contra Houston Astros. Um gesto de braço usado pelos fãs de Braves que evoca simbolicamente o uso do infame “tomhawk” – um machado de batalha – por um guerreiro indiano.

Mas “chop Tomahawk” distorce as origens índios americanos compare com sHomens sedentos de sangue. A polêmica já se arrasta há anos, mas isso não afetou a tradição dos torcedores do time, que parece resistir às mudanças até no próprio mundo do futebol, já que Washington Redskins e Cleveland Indians decidiram mudar de nome após protestos de comunidades indígenas.

“Em nossas discussões com os Atlanta Braves, deixamos nossa posição repetidamente e inequivocamente clara: os povos indígenas não são mascotes, e rituais degradantes como a ‘machadinha’ que nos desumaniza e nos prejudica não têm lugar na sociedade americana”, comentou Eve. . Del Marsh Presidente da Conferência Nacional de Índios Americanos (NCAI) bigode fulvo.