“O apocalipse climático está próximo agora. Será difícil, mas podemos fazer isso» – Corriere.it

a partir de Luigi Ippolito

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson abriu a conferência com palavras emocionantes. Mas o naturalista Attenborough: ‘Eu vejo um renascimento’

Do Glasgow Report, é como um filme de James Bond: Infelizmente, não estamos no cinema. na abertura policial 26Compare Boris Johnson com a emergência climática Para o “dispositivo do fim do mundo” 007 deve desarmar: ele implorou Reunião de líderes em Glasgow Porque “Desativando a Bomba da Mudança Climática”. “A tragédia – como disse o primeiro-ministro britânico – é que este não é um filme e o instrumento do apocalipse é real. O relógio avança ao ritmo violento de centenas de bilhões de pistões, fornos e motores que Estamos bombeando carbono no ar cada vez mais rápido. “. Com O atual crescimento do aquecimento globalJohnson alertou que cidades inteiras como Miami, Xangai e Alexandria estariam “perdidas nas ondas”. Em caso de fracasso, as gerações futuras não nos perdoarão: “Os filhos que nos julgarão ainda não nasceram – continuou o Primeiro-Ministro -. E eles nos julgarão com uma amargura e ressentimento que ultrapassaria qualquer ativista hoje. E eles estaria certo. ” Mas nem tudo está perdido, de acordo com Boris, acordo para Redução de emissão pode ainda: “Sim, vai ser difícil, mas podemos fazê-lo.”