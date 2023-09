Trump Tower está em perigo, diz jornal Al-Rai

Do nosso correspondente

Nova Iorque – Donald Trump E seus filhos adultos – Eric, Ivanka e Donald Jr. – Eu sou Responsável por fraudetendo-no fornecido durante cerca de dez anos Informações financeiras falsas, inflacionando o valor dos seus ativos para bancos e companhias de seguros. Um juiz de Nova York decidiu assim Artur EngoronDe acordo com o Procurador-Geral do Estado Letícia JamesIsto foi poucos dias antes do início do julgamento civil nesta matéria.

O processo por fraude foi aberto há um ano pelo advogado democrata James, que acusou Trump de inflar os ativos de sua empresa Bain. 812 milhões e 2,2 bilhões de dólares Mais de uma década, para obter melhores condições de empréstimo e outros benefícios económicos.

Um golpe que James acredita ter ajudado o incorporador imobiliário a obter empréstimos para construir uma casa Resorts de golfe em Miami, hotéis em Washington e hotéis em Chicago. O juiz Engoron também ordenou que algumas das licenças comerciais de Trump fossem revogadas como punição, tornando alguns negócios difíceis ou impossíveis para ele e seus filhos em Nova York e também afetando a imagem de um empresário inteligente e bem-sucedido que ele construiu antes de ascender à Casa Branca.

A decisão não levará à dissolução da empresa do empresário, mas acabará com seu controle sobre um imóvel comercial nela Wall Street É a droga A Condado de Westchester; Você também pode perder o controle de outros ativos em Nova York, incluindo… Torre TrumpEmbora provavelmente haja uma batalha sobre isso nos próximos meses. Um dos objetivos de James é impedir que Trump e seus três filhos façam negócios no estado no futuro. Portanto, a decisão do juiz é atacar Trump e a sua família: neste momento Julgamento sem júri Que começará em 2 de outubro Ele terá que determinar quanto terá que pagar em danos (James aponta 250 milhões de dólares). READ A grande explosão em uma mesquita em Cabul